Отключение России от SWIFT — США и ЕС больше не рассматривают такую санкцию

Европа и США не станут отключать российские банки от платежной системы Swift, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям, в том числе развитию альтернативной инфраструктуры. Вместо этого страны Запада готовят адресные экономические санкции в отношении крупнейших российских банков.

Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на собственные источники в правительстве.

Чиновники из США и европейских стран уже несколько недель договариваются о мерах реагирования, которые пойдут в ход в случае атаки России на Украину. Евросоюз предупредил Москву о масштабны последствиях, но пока не уточнил их.

Исключение России из системы Swift по всем направлениям может слишком больно ударить по самим участников переговоров. Этот шаг может расшатать финансовые рынки и даже способствовать развитию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой Запад больше не будет доминировать.

Переговоры между партнерами сейчас сосредоточены на формировании пакета ограничений против крупных российских банков. Германия настаивает на исключениях, которые позволят оплачивать импорт углеводородов из России.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия может ввести новые санкции против РФ в случае ее вторжения на территорию Украины и напомнила, что процесс сертификации российского газопровода «Северный поток-2» остановлен.