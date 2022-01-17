Исследователи обнаружили, как возникла жизнь на Земле

Решая один из самых глубоких вопросов биологии, который до сих пор без ответа, команда под руководством Рутгерса обнаружила структуры белков, которые могут быть ответственны за происхождение жизни на Земле.

Планета Земля — фото из открытых источников

Исследование появилось в журнале Science Advances.

Ученые исследовали, как примитивная жизнь могла возникнуть на нашей планете из простых, неживых материалов. Исследователи спросили себя, какие свойства определяют жизнь, которой мы ее знаем, и пришли к выводу, что чему-либо живому понадобились бы для существования сбор и использование энергии из таких источников, как Солнце или гидротермальные источники.

С молекулярной точки зрения это означало бы, что способность перемешивать электроны была первостепенной для жизни. Поскольку лучшими элементами для переноса электронов являются металлы (например, стандартные электрические провода), а большинство биологической активности осуществляется белками, исследователи решили исследовать их комбинацию, то есть связывающие металлы белки.

Ученые сравнили все существующие белковые структуры, связывающие металлы, чтобы установить какие-либо общие признаки, исходя из того, что эти общие особенности присутствовали в белках предков и были диверсифицированы и переданы для создания диапазона белков, которые мы видим сегодня.

Исследователи разработали вычислительный метод, который обнаружил, что подавляющее большинство существующих на данный момент белков, связывающих металлы, несколько похожи.

«Мы увидели, что ядра существующих белков, связывающих металлы, действительно подобны, хотя сами белки могут и не быть похожими. Мы также увидели, что эти ядра, связывающие металлы, часто состоят из повторяющихся структур, подобных блокам LEGO. Интересно, что эти блоки также были найдены в других областях белков, не только в связывающих металлы ядрах, и во многих других белках. Наше наблюдение свидетельствует о том, что перестройка этих маленьких строительных блоков могла иметь небольшое количество общих предков и привела к возникновению целого ряда белков и их функций, которые есть в настоящее время, то есть к жизни, которой мы ее знаем«, – сказала ведущий автор исследования Яна Бромберг, профессор кафедры биохимии и микробиологии Университета Рутгерса в Нью-Брансвике.

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