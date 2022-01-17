Богоугодно ли нырять в прорубь на Крещение: мнение церкви

В нашей стране существует традиция купаться в ледяной воде в праздник Крещения Господня: якобы такой ритуал оздоравливает и «смывает грехи». Должен ли каждый верующий подвергать себя такому «экстриму»?

На самом деле священники не требуют и даже предостерегают от купания в зимних водоемах на Крещение, сообщает Час Пик.

Представители различных православных церквей уже неоднократно заявляли, что купание в проруби не имеет ничего общего с христианскими обычаями. Конечно, никто не запрещает желающим нырять в ледяную воду, но главное, что должен сделать каждый верующий на Крещение — все-таки не это, а посещение храма, молитва, освящение воды.

Православная церковь Украины заявляет, что традиция купания в проруби на Крещение не имеет ничего общего со «смыванием» грехов, получением особого Божьего благословения или духовного очищения.

«Никакого церковного предписания в Украинской Церкви для погружения в зимнюю воду нет и никогда не было.

Священники совершают Чин освящения воды открытых водоемов в праздник Богоявления не для того, чтобы в ней купаться, а саму воду освящают отнюдь не «ионы серебра» креста, погружаемого в нее. И если при совершении водосвятия используют, скажем, крест деревянный, то вода все равно силой благословения Божия и благодати Святого Духа за молитвами становится святыней – агиасмой», — отметили в ПЦУ.

В Церкви напомнили, что к воде, освященной на Богоявление, следует относиться как к святыне – почтительно, с уважением и благоговением. Также отмечается, что Иисус сошел в воды Иордана не для очищения от греха, потому что он был безгрешен, а для того, чтобы взять на себя грехи человечества и даровать людям через Крещение возможность спасения.

«Как же грешные люди могут «подражать» Иисусу Христу, купаясь зимой в водоемах? С какой целью и как именно «подражают»? При этом, не стесняясь обнажать напоказ собственное тело, «подогреваться» спиртными напитками, не сдерживаться в ругани во время физических ощущений из-за погружения в ледяную воду», — отметили в ПЦУ.

Как сообщается, в отличие от украинских водоемов, вода в реке Иордан не является ледяной, провоцирующей стресс для организма.

«Купаться в проруби не подготовленным для этого людям – это рисковать своим здоровьем и жизнью, а значит – пренебрегать даром Божьим», — подчеркивают священнослужители.

Как отметили в Церкви, погружение в прорубь не смывает грехи, потому что грех – это не внешняя проблема, а внутренняя болезнь души. И чтобы ее вылечить, нужно сначала ее обнаружить, от всего сердца покаяться и измениться с помощью Божией и через Таинства Церкви.

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