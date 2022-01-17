Тарифы в Киеве — за отопление в декабре придется заплатить больше

Жители столицы за последний месяц 2021 года будут вынуждены заплатить больше за теплоэнергию, по сравнению с ноябрем. Всему виной снижение температуры наружного воздуха. Об этом коммунальное предприятие » Киевтеплоэнерго» сообщило на своей странице в Facebook.

Отмечается, что за декабрь киевские многоэтажки из-за похолодания потребили на 16% больше тепла, чем в ноябре, поэтому стоимость за отопление вырастет на 18,5% (26,8 грн за кв. м).

Согласно данным Укргидрометцентра, в столице Украины среднемесячная температура воздуха в декабре составила -1,6°С, что на 6,4°С ниже по сравнению с ноябрем.

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В предприятии объяснили, что объемы потребления тепловой энергии в домах, в первую очередь, зависят от температуры наружного воздуха, в соответствии с которой регулируется температура теплоносителя.

К слову, жители домов, которые присоединились к городским программам по энергоэффективности, заплатили за теплоэнергию в прошлом месяце в среднем на 20% меньше, чем жители других домов.

Ранее на Realist.online сообщалось, что в Киеве будут штрафовать должников за отопление: как избежать санкций.