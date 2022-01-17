Кибератака на украинские правительственные сайты

Масштабная кибератака, которая обрушилась в ночь с 13 на 14 января на сайты отдельных украинских министерств и портал «Дія», продолжает оставаться одной из передовых тем в информационном пространстве. В целом, в результате кибератаки на Украину, по предварительной информации, под удар неизвестных хакеров попали около 70 сайтов. На данный момент практически все сайты возобновили работу. Народный депутат Верховной Рады Украины IХ созыва Сергей Магера рассказал порталу «Комментарии», кто может быть причастен к кибератаке и о главных выводах, которые нужно сделать.

На правительственные сайты совершили нападение хакеры — фото из открытых источников

По словам народного депутата, масштаб инцидента и одновременность его реализации говорят о том, что кибератака была скоординирована и подготовлена заранее. Из-за того, что случилось это ранним утром по Киеву, прекратить вмешательство не смогли.

«СБУ говорит о признаках причастности к инциденту хакерских групп, связанных с ФСБ. Нельзя исключать, что за кибератакой стоит Кремль. России выгодна дестабилизация внутренней ситуации в Украине. И она уже использовала подобные методы, устраивая кибератаки по американским объектам. В пользу версии о российском следе говорит и выбранный момент: случилось всё сразу после последнего раунда геополитических переговоров, на которых запросы РФ (не расширение НАТО на Восток, не вступление туда Украины так далее) не были удовлетворены. Совпадение не исключено, но маловероятно», — отмечает Магера.

При этом нардеп отмечает, что во время диджитализации от киберугроз не защищен никто – ни отдельный человек, ни бизнес, ни государство. Если личные данные, конфиденциальная информация, реестры не пострадали, то можно сказать, что власть отделалась легким испугом.

Магера высказал надежду, что исполнители и заказчики будут установлены и привлечены к ответственности. А Украина, по словам нардепа, должна вынести соответствующий урок, усилив киберзащиту.

«Эта кибератака показала реальные риски для перспективы использования приложения «Дія» в избирательном процессе. На сегодня однозначно можно утверждать, что законодательное введение электронного голосования преждевременно не только в силу большого недоверия и сомнительности в итогах такого голосования, но и из-за подтвержденной возможности вмешаться даже извне в работу любого электронного приложения», — резюмировал нардеп.

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