Одна из областей приближается к «красной» зоне карантина

В Ивано-Франковской области «красный» сейчас показатель динамики уровня ковид-госпитализаций – более 50%

Министерство здравоохранения Украины обновило данные эпидемиологической ситуации в регионах. По состоянию на утро 17 января по данным ведомства «оранжевому» уровню соответствуют две области, в одной из которых ситуация с Covid-19 ухудшается.

Как сообщается, долгое время «оранжевыми» остаются Сумская и Ивано-Франковковская области. Впрочем, в последней эпидемиологические показатели ухудшились: превышенный показатель динамики уровня Covid-госпитализаций – 54,3% – при норме не более 50%.

Графика: Минздрав

Также, по данным министерства, в обеих «оранжевых» областях растет коэффициент выявления случаев инфицирования: в Сумской области 26,9%, а в Ивано-Франковской – 29,2%. При этом допустимой нормой считается максимум 20%.

Остальные регионы Украины соответствуют «желтой» зоне карантина.

Как объясняется, «оранжевый» уровень эпидопасности не предполагает дополнительных ограничений, а лишь сигнализирует, что регион приближается к «красной» зоне. В «оранжевой» зоне местные власти могут самостоятельно вводить дополнительные ограничения.

К слову, эпидемиологи назвали маски, которые лучше и хуже всего защищают от коронавируса.