Лучшее время для реализации планов: трем знакам Зодиака повезет на этой неделе

Новая неделя будет особенно успешна для представителей трех знаков Зодиака. У них появится возможность воплотить в жизнь самые важные планы.

Как это сделать, рассказала профессиональный астролог Надежда Боровая в гороскопе «Неделя работы над собой и развития в бизнесе: гороскоп на 17-23 января» для Realist.online.

Стрелец

Это один из самых везучих знаков этой недели. Звезды пророчат Стрельцам успех в любом начинании. Как бы не сложились последствия ваших решений, все обернется к лучшему.

Используйте это благоприятное время для работы над приоритетными делами.

17 января. Стрельцам будет сложно определиться, чего именно они сейчас хотят. Старайтесь найти золотую середину между эмоциями и рациональным взглядом.

18-20 января. Есть риск допустить ошибку в общении с важными людьми. Старайтесь сдерживать эмоции и слова.

21-22 января. Если ваша деятельность зависит только от вас, все сложится наилучшим образом. Но если многое зависит от начальства, будет сложно найти с ним взаимопонимание.

23 января. Отличная возможность расслабиться и заняться творчеством.

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Козерог

Используйте неделю для саморазвития и самопознания. Пока желания и возможности не совпадают. Но маленькими шагами это можно изменить. У Козерогов достаточно сил, чтобы двигаться к намеченной цели. Не бойтесь соглашаться на новую для вас работу.

17 января. Настроение будет зависеть от окружающих. Старайтесь не ввязываться в конфликты, чтобы не переживать понапрасну.

18-20 января. Можно почувствовать материальную нехватку. Заработать больше будет сложно по физическим причинам (нехватка времени, сил).

21-22 января. Будет сложно согласовать мысли, действия и желания. Старайтесь выбирать механическую, хорошо знакомую вам работу. Лучше не принимать сложные решения и обойтись без экспериментов.

23 января. Продолжайте узнавать себя и мир. Самое время задуматься о смысле жизни и провести воскресенье за интересной лекцией.

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Рыбы

Пора осуществить давние планы, связанные с популярностью. Можно начать вести блог, заняться творчеством, организовать стильную презентацию. Есть большие шансы на успех.

17 января. Идеальный день для творчества. Работа будет приносить только удовольствие.

18-20 января. Есть риск получить «подножку» от врагов или недоброжелателей. Их попытка причинить вам вред не будет успешной. Но это довольно неприятно.

21-22 января. Хорошее время для проведения презентаций и привлечения клиентов.

23 января. Уделите время своему партнеру. Немного романтики не повредит вашим отношениям.

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