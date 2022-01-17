В Греции вводят штрафы для невакцинированных пожилых людей

Штрафи за відмову вакцинації в Греції

Людям похилого віку, які не пройшли вакцинацію, загрожують штрафи, починаючи з 50 євро у січні, а потім – 100 євро щомісячно поки людина не вакцинується.

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Близько двох третин з 10,7 мільйона людей у ​​Греції повністю вакциновані, тоді як середній показник по ЄС становить трохи понад 70%. Але кількість смертей від COVID-19 і щоденних госпіталізацій зросла після появи варіанту Омікрон, хоча тиск на відділення реанімації дещо зменшився.

Міністр охорони здоров’я Танос Плевріс заявив, що штрафи будуть стягуватися через податкову службу, а гроші підуть на фінансування державних лікарень.

Критика нових обмежень

Наприкінці грудня було оголошено про обов’язкову вакцинацію для вікової групи від 60 років, і, за даними уряду, 41,5% таких людей зараз повністю вакциновані. Опитування громадської думки підтримують такі обмеження, але деякі законодавці ставлять під сумнів законність таких дій, які діють тільки на одну вікову групу.

Уряд Греції захищав цей закон як конституційний, посилаючись на рішення Верховного суду від 2020 року, яке дозволяє державним садочкам відмовляти дітям, які не були щеплені від дитячих хвороб.

Коронавірус в Греції: коротко