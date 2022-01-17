Глава МИД Германии объяснила остановку сертификации «Северного потока-2»

Германия приостановила сертификацию российского газопровода «Северный поток-2» из-за того, что он «не полностью соответствует» праву Европейского Союза. Такое заявление во время пресс-конференции, которую транслировал немецкий телеканал Phoenix, сделала глава дипломатического ведомства Германии Анналена Бербок.

Министр также пригрозила, что Запад «примет соответствующие меры» по «Северному потоку-2» в том случае, если Россия прибегнет к эскалации военной агрессии против Украины.

Ранее представитель министерства экономики Германии Сюзанна Унград затруднилась ответить на вопрос о точных сроках запуска газопровода. «Разрешение на эксплуатацию уже получено. Речь идет о сертификации. За это отвечает Федеральное сетевое агентство [ФРГ]», – заявила Унград.

Напомним, бывший глава МИД Польши Витольд Ващиковский обвинил Россию в шантаже из-за «Северного потока-2».

Как сообщалось, США сотрудничают с Германией над задержкой запуска «Северного потока-2».

Ранее сенатор США назвал срок рассмотрения санкций против «Северного потока-2».

Отметим, что Путин прямо объяснил Европе, когда пустит газ.

Напомним, глава НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко назвал очень вероятным то, что российский «Северный поток-2» не запустится в ближайшее время или не запустится вообще.

22 декабря правительство Германии достигло консенсуса относительно «Северного потока-2». В свою очередь, немецкий депутат рассказал о «головной боли» из-за «Северного потока-2».

Накануне оператор ГТС Украины обратился в министерство экономики и охраны Германии с просьбой изменить решение о сертификации оператора газопровода «Северный поток-2».

Добавим, что накануне немецкий регулятор заявил, что «Северный поток-2» не сертифицируют к лету.