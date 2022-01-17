Вкусное рагу из скумбрии — рецепт приготовления с видео

Скумбрия — не только вкусная и при этом доступная рыба. Она еще и очень полезна, как источник омега-3, витаминов В12 и РР, полезных минералов и микроэлементов. Ее рекомендуют добавлять в меню детей, беременных и людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Мы предлагаем приготовить рагу из скумбрии.
Этим рецептом поделился в своем Инстаграме food-блогер Константин Оганезов.
Вам понадобится:
100 г муки
1 ч/л паприки
2 очищенных скумбрии
3-4 зубчика чеснока
1 луковицу
2 томата
50-100 г оливок
2-3 ст. л. растительного масла
1 лимон
50 мл воды
соль, перец по вкусу
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В небольшой миске смешиваем муку, большую щепотку соли, перец, паприку.
Скумбрию режем на куски и обваливаем в мучной смеси.
Чеснок мелко шинкуем. В сотейник выливаем растительное масло.
Добавляем туда чеснок и обжариваем скумбрию в масле с чесноком до золотистого цвета.
Режем лук полукольцами и добавляем к рыбе.
Томаты режем кубиками и тоже добавляем к рыбе. Аккуратно перемешиваем.
Добавляем в сотейник оливки или маслины, выдавливаем лимонный сок и вливаем 50 мл воды.
Накрываем крышкой и оставляем томиться на среднем огне 25 минут.
Выкладываем рагу на тарелки. Можно посыпать сверху любимой зеленью.
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