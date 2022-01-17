Как сделать фигуру стройнее — фото вещей, которые визуально стройнят

Современный гардероб может творить чудеса — например, сделать свою обладательницу визуально более выше или стройнее. А как это сделать рассказала фэшн-эксперт Анна Мишаевна на своей странице в Instagram.

Если девушка хочет подкорректировать свою фигуру с помощью одежды, ей нужно носить брюки, джинсы, юбки с высокой посадкой. Они визуально сделаете ноги длиннее.

Один из универсальных приемов коррекции фигуры — создание тотал-образа в одном цвете. Стилист советует носить монохромную одежду, но выбирать лучше темные оттенки, потому что разноцветные комплекты «режут» силуэт.

Читай также: Писк моды: 7 вещей, которые должны быть в вашем гардеробе в 2022 (фото)

Еще один полезный совет — создание вертикали в образе. Разрезы, вырезы, асимметрия, запах, вертикальные полоски — все это создает эффект, при котором девушка будет выглядеть стройнее и вытянет свой рост.

При формировании образа эксперт советует избегать чрезмерно свободных фасонов. Выбирайте вещи не оверсайз, а полуприлегающие, чтобы между телом и одеждой был воздух.

Также стоит носить широкие пояса на талии, или там, где самое узкое место. Край блузки или футболки нужно заправлять в брюки или юбку, тем самым удлиняя ноги.

Из обуви лучше отдайте предпочтение вытянутым ботинкам/босоножка или туфлям без ремешков, а колготки и обувь нужно выбирать в один тон.

Ранее на Realist.online сообщалось, какие вещи портят зимний образ.