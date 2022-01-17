Нашли новый способ отслеживания стресса у беременных: как это может спасти детей

Новое исследование влияния стресса на беременных

Исследователи изучили, можно ли распознать и отследить биомаркеры, которые указывают на стресс с помощью данных ЭКГ. Уровне сильного стресса были подтверждены наблюдениями врачей и измерениями уровня кортизола у матери. Индекс стресса плода измеряли во взаимосвязи между его сердцебиением и ритмом сердца женщины.

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В течение 12 месяцев команда учила систему искусственного интеллекта связывать психологические, молекулярные и биофизические биомаркеры стресса матери и плода с показаниями ЭКГ. В результате система могла автоматически и неинвазивно (без повреждения тела) отслеживать уровень стресса будущей матери.

В исследовании приняли участие 107 женщин со сроком беременности 32 недели: 59 были контрольной группой, а 48 прошли рутинную ЭКГ для сбора данных, указывающих на биомаркеры, связанные со стрессом.

Новый способ отслеживания стресса

Ученые смогли обнаружить биомаркеры, которые врачи могли бы использовать для снижения материнского стресса и разработки плана вмешательства, чтобы устранить любые физические и умственные задержки у будущих детей.

Следующим шагом будет использование портативного устройства, которое беременные женщины могли бы носить за пределами исследовательской среды, отмечают ученые.

Если бы мы знали, какие дети подвергаются воздействию этого стресса в утробе матери, и смогли бы изменить их траекторию развития, это повлияло бы на здоровье поколений,

– отметили ученые

Влияние стресса на плод

Стресс влияет на развитие мозга плода, он связан с такими психоневрологическими состояниями, как СДВГ, аутизм, и нейродегенеративными расстройствами, такими как болезнь Паркинсона и Альцгеймера.