Путину не удается поймать Украину в «геополитическую ловушку»

Операция Путина по уничтожению государственности Украины способна вылезти России боком. Наглые и абсурдные путинские ультиматумы возвращаются бумерангом осознания Западом необходимости перестать играть с Москвой в поддавки, надеясь, что таким образом возможно отговорить ее от агрессии. Путин не в состоянии выдвигать США, НАТО или Евросоюзу какие-либо требования ни юридически, ни политически, ни финансово. Поэтому очень важно показать четкие границы, за которые Москве выходить никогда не дадут.

Путин хорошо знает, что Запад не имеет никаких намерений нападать на Российскую Федерацию, а тем более оккупировать ее территории, как это он сделал в Украине и Грузии. Он нацелен возродить бывший СССР, и для этого превращает международную политику в «азартные игры», правила в которых для других хочет придумывать сам. А неприсоединение Украины к НАТО стало для диктатора навязчивой идеей фикс, отталкиваясь от которой Кремль пытается выстраивать свои отношения с демократическим миром.

Хотя почему это одно государство должно диктовать другому, как это делает Россия, что ей делать во внешней политике. И как бы сама РФ отреагировала на то, когда кто-то попытался действовать в отношении нее подобным образом?

Москва продолжает игнорировать суверенитет государств, возродившихся в своих старых границах после распада Советского Союза. Считая, что военной силой и ультимативным давлением возможно достичь каких-либо договоренностей о сдаче стратегических интересов даже тех стран и межгосударственных объединений, которые намного сильнее Российской Федерации.

Из Кремля будущее объединенной Европы после переговорного столкновения России с Америкой и НАТО видится таким образом, что Европа становится разобщенной и слабой, а РФ единой и сильной. Брюссель пойдет на уступки и компромиссы, которых требует Путин, а евроатлантическая солидарность нарушится в результате раскола между проамериканской частью НАТО и теми в этом оборонном Альянсе, которые больше тяготеют к Москве.

России удается играть на разногласиях среди членов Альянса относительно приема Украины в НАТО и отсутствия в этом вопросе единого подхода. И всего этого никогда не было, если бы еще во времена президента РФ Бориса Ельцина Украину приняли в Альянс. Однако сейчас наступает время, когда эту ситуацию возможно срочно переиграть. А пока все заявления Путина о том, что НАТО уже на пороге России, не соответствуют действительности.

В Москве очень удивляются, почему они всех пугают, а проявлений страха в ответ на это не наблюдается. Напротив, перед угрозой неизбежного столкновения с Россией, США, ЕС и Украина становятся более уверенными в себе. Ведь необдуманно втягиваясь в новую Холодную войну, Кремль неизбежно, рано или поздно, получит, как следствие этого, мощные бунты собственного народа. А входить в «горячее противостояние» путинский режим не желает. Поэтому у Запада сегодня гораздо лучшие карты на руках, чем у кремлевцев.

Единственной угрозой для России является привлекательная политическая и социальная модель Запада – свобода, верховенство права и экономическое процветание. А Москва ничего из этого никому предложить не может.

Именно поэтому, с точки зрения Путина, Украина никогда не должна вступать в НАТО. Потому что когда потенциальная угроза оккупации новых украинских территорий исчезнет, тогда Украина внезапно станет привлекательной для иностранных инвестиций, и экономическая и социальная ситуация в нашем государстве может резко измениться к лучшему.

Отсюда и вытекают все попытки Российской Федерации лишить соседние с ней страны права на самоопределение. Поэтому Путин так назойливо требует, чтобы Запад отдал их России на растерзание и подписал с Москвой соглашение, что он никогда не будет ничем помогать этим государствам.

К этому опасному покеру привела позиция Германии, которая несмотря ни на что, во времена бывшего канцлера Ангелы Меркель, что бы не делал Путин, видела Россию в качестве партнера. Что позволило Москве «сесть Европе на шею».

Если бы это было не так, то вряд ли российский диктатор мог бы делать абсурдные заявления, что НАТО не имеет права расширяться на страны, которые находились в зоне влияния Советского Союза. Фактически это означает, что Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Венгрия, Чехия, Словакия, Словения, Хорватия, Босния, Сербия, Северная Македония, Албания, Украина и Восточная Германия не имеют права присоединиться к НАТО. Значит ли это теперь, что Германия должна выйти из НАТО? С этим требованием Путин может начать любую войну, поскольку, таким образом, он отрицает суверенитет европейских государств.

Он попал в ситуацию, когда постоянно должен, в любые способы, доказывать своим подельникам свою значимость на мировой арене и полный контроль над состоянием дел дома. В обратном случае конструкция его власти начнет рассыпаться на куски. И это закончится для него полной катастрофой.

Геополитический реваншист он долго выжидал того, чтобы наступил благоприятный момент, когда, как ему показалось, появится шанс перевести «стрелки истории» назад к времени распада СССР.

Поэтому, когда в противоборстве за то, какой будет судьба развития мировой цивилизации сошлись Соединенные Штаты и Российская Федерация, Америка вынуждена выступать в роли «полицейского», который не допустит, чтобы наглый «гангстер» Россия и дальше занималась беспределом на европейском континенте и в мире.

Поскольку сейчас мир полон диктаторов, или тех, кто хочет ими стать. В какой-то момент эти «резвые ребята», в тот или иной способ, дорываются к высшей власти, а потом от них никак не избавиться.

Далее все происходит по «российским стандартам»: оппозиции сначала мешают, потом клевещут, затем запрещают, а далее оппозиционеры попадают в тюрьму, или их расстреливают на улице, как Бориса Немцова. Свободные медиа сначала дискредитируются как «лживая пресса», а затем постепенно ее устраняют из информационного пространства, большинство работников демократических СМИ прессуют в различные способы, а остальные предпочитают приспосабливаться.

Далее эти СМИ, которые работают на кремлевскую власть, реализуют все политические прихоти Путина. Которому уже больше не нужно напрягаться, чтобы найти «повод» для конфликта с Западом. Он просто придумывает «угрозу» со стороны Украины и использует это как оправдание возможного нового нападения на нее. Путинский телевизор растиражирует эту ложную информацию и «повод» уже готов.

В то же время, ему кажется, что после оккупации Крыма и части Донбасса, НАТО уже не сможет принять Украину в свои ряды, потому что это станет началом войны с Российской Федерацией. Почему-то забывая о том факте, что ФРГ стала членом Североатлантического альянса, несмотря на то, что Восточная Германия, названная Москвой ГДР, была оккупирована СССР. Так что этот опыт вполне можно повторить и в ХХІ веке.

Россия уже давно потеряла свои остаточные демократические черты, которые оставались с ельцинских времен. Путин, выходец из КГБ, руководя РФ, использует весь набор инструментов секретной службы для управления своей страной или влияния на другие государства. Выборами манипулируют, силовыми методами коллеги-диктаторы и военные преступники удерживаются при власти, делаются попытки раскола политических институтов в других странах, прибегая при этом, время от времени, к политическим убийствам за рубежом.

Поэтому, рано или поздно, Путин предпримет попытку использовать армию, чтобы закрепить свои претензии на европейское и мировое господство. Поскольку с экономической точки зрения Россия не способна конкурировать с Европейским союзом или Соединенными Штатами, а от идеи о мировой гегемонии она отказываться не желает.

Московская «суверенная демократия» от самого начала обречена на проигрыш, а ее работа над демонтажем устоявшегося международного порядка может привести к диаметрально противоположным последствиям.

Примечательно, что Путин отверг Запад с его правами человека как системы отсчета, западную демократию, свободу слова, свободные выборы и свободу выражения взглядов, которые стали эталоном во всем мире. Вместо этого решив безнадежно мериться с западной цивилизацией силой, которой у него просто нет.

Основные различия между Москвой и государствами западной демократии заключаются в том, что Россия рассматривает суверенитет всех своих соседей, как чрезвычайное зло. Это коварная концепция КГБ/ФСБ, для выходцев из которых в руководстве РФ государственность Украины, Грузии, Молдовы и других бывших советских республик явление лишь временное, которое нужно непременно исправить.

Да и вообще, каковы интересы безопасности России? Или это Украина угрожает российской безопасности? С другой стороны, безопасность Украины заключается в том – как можно быстрее присоединиться к оборонному альянсу НАТО, чтобы обезопаситься от российских фантазий о «великой державе».

В России огромные проблемы с ее имиджем. После негативного опыта советских времен, она не имеет привлекательной ни политической, ни социальной модели, которые можно было бы предложить своим соседям, не говоря уже о том, что Москва не пользуется доверием среди соседних стран. Поэтому они и стремятся на Запад и ищут защиты и поддержки в НАТО.

Дилемма для европейцев очень проста – НАТО должно расширяться на Восток, иначе Россия будет расширяться на Запад. И только Североатлантический альянс мешает этой агрессии Российской Федерации.

Путину нужно все время продуцировать образ врагов, которые не дают РФ стать экономически мощным государством. Экономика России начала катастрофически пробуксовывать, и иначе быть не могло, когда перекрыты все возможные пути для россиян вести малый и средний бизнес.

Чтобы скрыть комплекс неполноценности, который производит у населения удручающая экономическая и социальная ситуация, и навязывается гражданам шовинизм, приправленный манией величия.

Российский империализм на протяжении веков служил инструментом расширения территорий за счет оккупации соседних народов. И Путин никак не может смириться с тем, что бывшие колонии освободились и теперь ищут защиты от Москвы на Западе.

Однако выдвинув наглый ультиматум, запретить Украине вступать в НАТО, диктатор сам себя загнал в тупик. Теперь он не может выйти легко из него, не потеряв позиции среди политического истеблишмента в самой России.

А Советский Союз 2.0. – это «геополитическая Fata morgana», которую не способна материализовать российская политическая или военная мощь. Путину не стать в один ряд в пантеоне исторических лиц с Петром І или Екатериной II. Ну нет там места для Владимира І незадачливого собирателя «российских земель».

Долгосрочный план реинкарнации СССР, втянув туда силой бывшие советские республики, терпит крах, и в Москве понимают, что членство Украины в НАТО не даст им шанса реализовать замысел новой оккупации нашего государства.

Гарантировать безопасность России с помощью военной экспансии невозможно, наоборот – это лишь увеличит уязвимость Москвы от непредвиденных ею внешних факторов.

На саммите Североатлантического альянса в 2008 году в Бухаресте Украине и Грузии было обещано будущее членство в НАТО. С тех пор прошло почти 14 лет. И можно сказать, что большим просчетом администрации Джорджа Буша-младшего стало то, что США, несмотря на значительное сопротивление политического тандема Германии и Франции, не настояли на предоставлении Украине и Грузии Плана действий относительно членства в НАТО (ПДЧ), как это ранее планировалось.

Если бы Украина давно была в НАТО, то стала невозможной российско-украинская война и современное напряженное противостояние Российской Федерации с демократическим Западом.

Но несмотря ни на что Путину не удается поймать Украину в «геополитическую ловушку». Москва оккупировала украинские территории почти 8 лет назад и ведет гибридную войну с Украиной, постоянно угрожая новым вторжением. Но когда украинцы обратились к США, НАТО и ЕС за помощью, то в Кремле подняли бучу, что, мол, поиск помощи у наших западных партнеров угрожает безопасности Российской Федерации.

В 2022 году наступает время наконец исправить стратегическую историческую ошибку, допущенную на саммите НАТО в 2008 году в Бухаресте. Однако учитывая, что с тех пор ситуация в отношении Украины коренным образом изменилась, необходимо применить несколько иную тактику.

Предоставить Украине членство в Североатлантическом альянсе без ПДЧ, автоматически засчитав, как прохождение Плана действий по членству в НАТО, стойкость и мужество украинской армии в противостоянии с более сильным и военно более оснащенным врагом на Донбассе. Сдерживая этим российское нашествие в Восточную и Западную Европу.

А учитывая то, что по сути НАТО, это на 90 процентов сами Соединенные Штаты, возможно американцам нужно оперативно переговорить отдельно с каждыми представителями стран-членов Альянса, которые ответственны за прием новых членов, и получить от них гарантировано подтверждение на согласие присоединения к этому оборонному блоку Украинского государства.

И поставить Москву перед тем фактом, что Украина присоединилась к НАТО, и теперь на нее распространяется действия договора о коллективной безопасности Альянса, за исключением территорий временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

Лишь таким образом возможно охладить энтузиазм Путина по уничтожению государственности Украины и попытки силового вовлечения Украины в подобие нового СССР.

Джерело: блог Віктора Каспрука

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