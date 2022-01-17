Украинец с 20 прививками от коронавируса хочет сделать себе 30 (видео)

Уроженец Сум Алексей Сукач сделал уже около 20 прививок от коронавируса. Однако он не намерен останавливаться на достигнутом и хочет сделать по меньшей мере 30 прививок, так как это его «счастливое число».

О фанате вакцинации рассказали журналисты «ТРК Украина».

Алексей сделал первые две прививки в Сумах. После того, как там отказались вкалывать дополнительные дозы, он решил отправиться на «медицинские гастроли» в Харьков. Там он нашел семейного врача Надежду Гордиенко. Он регулярно посещал больницу, называл врача «мамочкой» и всячески донимал женщину. Она разорвала договор с пациентом и заблокировала его во всех менеджерах.

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Как рассказал Алексей, прививки ему делали за комплименты. На самом деле он посещал пункты массовой вакцинации. Часто там не ведут компьютерный учет прямо во время вакцинации, а заносят данные о пациентах после окончания рабочего дня. Доктор банально не видит, сколько прививок уже сделал пациент.

На момент интервью у Алексея уже было 20 записей о прививках в сервисе Helsi. Сам украинец уже сбился со счета.

В ближайшее время он намерен продолжить «гастроли». Впереди пункты вакцинации Львова.

Ранее на Realist.online сообщалось, кто обязан сделать прививку до февраля.