Экс-глава Минэнерго сообщила, каким будет прогнозный дефицит газа на первый квартал 2022 года

По состоянию на 17 января, запасы газа в ПХГ сократились до 12,2 млрд м 3

Прогнозный дефицит природного газа на I квартал 2022 года составляет не менее 2 млрд. м3, сообщила экс-глава министерства энергетики Ольга Буславец.

«Дефицит природного газа в I квартале 2022 года составляет минимум 2 млрд. м3. Украина не сможет обойтись без его импорта для покрытия пиковых нагрузок в отопительный период, обусловленных низкими температурами воздуха», – сообщила бывшая и.о. министра на своей странице в Facebook.

По ее информации, НАК «Нафтогаз Украины» находится в глубоком финансовом дефиците, средств на импорт газа нет. Вероятно, государству придется искать для компании эти средства, а это от 2 до 3 млрд долларов (в зависимости от актуальной цены газа).

«Если средства не будут найдены или не хватит импортных мощностей из Евросоюза, «Нафтогаз» не сможет обеспечить достаточный импорт газа для покрытия суточных дефицитов», – подчеркнула Буславец.

По состоянию на 17 января, запасы газа в ПХГ сократились до 12,2 млрд м3. С начала отопительного сезона отбор из хранилищ составил 6 млрд. м3 газа.