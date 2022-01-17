Порошенко вернулся — митинг в его поддержку сняли на видео с воздуха

Возле аэропорта «Киев», куда прилетел экс-президент Петр Порошенко в понедельник, 17 января, было около 3 тысяч людей.

Видео с квадрокоптера, снятое самими митингующими, опубликовали «APnews».

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Судя по кадрам, в митинге участвовали несколько тысяч человек, а не как ранее заявлял Петр Порошенко, 10 тысяч, отмечают журналисты.

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Квадрокоптер при этом летает низко над головами людей, отчего может создастся впечатление, что митингующих в разы больше.

Ранее сообщалось, Петр Порошенко уснул во время судебного заседания.