Пьяный россиянин выжил под колесами поезда

36-летний житель Красноярского края России, будучи в состоянии алкогольного опьянения, уснул на рельсах и выжил под колесами пронесшегося поезда. Он даже не проснулся. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Машинисты пассажирского поезда слишком поздно заметили мужчину на рельсах, поэтому, даже применив экстремальное торможение, не смогли остановиться вовремя. Но 36-летнему россиянину, который в -18 градусов уснул на рельсах, удалось остаться невредимым. Он даже не проснулся, когда над ним проехался поезд.

На видео, опубликованном в паблике, видно, как машинисты будят мужчину под вагоном: «Шевелится, шевелится, он живой. Спать ложится», — говорят машинисты в видео.

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Протрезвев, мужчина рассказал, что выпивал со знакомыми, а потом отправился на станцию встретить еще одного друга, но дойти не смог и просто упал на путях. Разбудить его смогли в больнице, куда его госпитализировали с ушибами.

Отмечается, что поезд, на самом деле, помог спасти мужчине жизнь, ведь он при таком морозе мог погибнуть от переохлаждения.

Ранее на Realist.online сообщалось, как мужчину достали из самолета за секунду до того, как его снес поезд.