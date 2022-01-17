В Украине зафиксированы новые кибератаки

В Украине 17 января были зафиксированы новые кибератаки. В частности, Шевченковский райсуд Киева потерял доступ к своим электронным системам, также пока не работает форум Prozorro Infobox.

«Шевченковский районный суд Киева сообщает, что 17 января 2022 года доступ к электронной почте суда, официальному веб-сайту суда на портале «Судебная власть», подсистеме «Электронный суд», функционалу автоматизированной системы документооборота суда (в части направления решений в Единый государственный реестр) судебных решений, обмена входящей и исходящей корреспонденцией) прекращены по независимым от суда причинам», – говорится на Facebook странице пресс-службы суда.

В настоящее время продолжаются восстановительные работы. Специалисты Государственной судебной администрации в сотрудничестве с органами по противодействию киберпреступности принимают меры по ограничению ущерба для критических систем и хранения данных.

Кроме того, сообщается о кибератаке на форум Prozorro Infobox.

«Атака на Prozorro Infobox не повлияла на работу системы закупок Prozorro. Сегодня в 08:00 на странице форума Prozorro Infobox появилось сообщение, аналогичное тем, что были использованы во время кибератаки на другие государственные сайты 14 января. Страница отключена, а специалисты проводят расследование и работают над оперативным возобновлением работы форума», – говорится в сообщении Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Форум Prozorro Infobox – это отдельная система, которая не связана с системой закупок Prozorro. По имеющейся информации Prozorro, ни информационный ресурс Infobox, ни сам портал Prozorro не пострадали. Система публичных закупок работает в штатном режиме.

Ранее Минцифры заявило о наличии доказательств причастности России к кибератакам.

Как известно, в ночь на 14 января хакеры атаковали около 70 сайтов органов власти.

В связи с этим, Украина и НАТО подпишут соглашение об усилении киберсотрудничества.

Как сообщалось, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил кибератаки против сайтов украинских государственных учреждений и заявил, что комитет ЕС по вопросам политики и безопасности, а также киберподразделения встретятся, чтобы обсудить, как отреагировать и помочь Киеву.

Напомним, в ночь на 14 января хакеры, выдававшие себя за поляков, атаковали сайты Министерств Украины, Кабмина и «Дии».

На стартовой странице МИД и Минобразование было размещено сообщение на украинском, русском и польском языках о том, что личные данные украинцев будут в общем доступе в сети.

В СБУ заявили, что утечки персональных данных в результате атаки не произошло.

Министерство цифровой трансформации обнародовало официальное заявление в связи с хакерской атакой на правительственные сайты.

Кстати, осенью министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров раскрыл главные цифровые приоритеты Украины на следующие два года. В частности, он сообщил, что в Украине планируют ввести онлайн-голосование на выборах.

Также напомним, что теперь банки без объяснений могут блокировать карты своих клиентов.