В сеть попало видео прогулки с голубем на поводке

Многим людям хоть раз в жизни хотелось завести себе какого-то экзотичного питомца, чтобы выделится на фоне любителей собак и кошек. Однако так как позволить себе содержать такое животное может далеко не каждый, то некоторым приходится импровизировать. Так один из жителей Киева решил блеснуть оригинальностью и завел себе голубя.

Кадры выгула домашнего любимца мгновенно разлетелись по сети.

Отмечается, что мужчину с голубем на поводке заметили на Сырце в Киеве.