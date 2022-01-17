В сеть попало видео прогулки с голубем на поводке

Многим людям хоть раз в жизни хотелось завести себе какого-то экзотичного питомца, чтобы выделится на фоне любителей собак и кошек. Однако так как позволить себе содержать такое животное может далеко не каждый, то некоторым приходится импровизировать. Так один из жителей Киева решил блеснуть оригинальностью и завел себе голубя.
Кадры выгула домашнего любимца мгновенно разлетелись по сети.
Отмечается, что мужчину с голубем на поводке заметили на Сырце в Киеве.
Непонятно по какой причине местный житель решил завести себе именно голубя, но похоже животное не сильно возражало против компании человека.
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