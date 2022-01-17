В Киеве мыши и тараканы завелись в многоэтажке, видео

В Оболонском районе Киева в многоэтажке навала тараканов и мышей. Жалобы жильцов игнорируют в коммунальных службах.

Об этом сообщили в Telegram-канале «Киев без цензуры».

Жители дома по улице Богатырской, 4 страдают не только из-за аварийного состояния дома, но еще и из-за непрошенных гостей. В доме завелись тараканы и мыши, с которыми самостоятельно киевляне справиться не могут.

Читай также: Условия «адские»: студенты НАУ показали новые фото общежития

Жильцы обращались в коммунальные службы и писали жалобы, собирали подписи и проводили собрания. Но результатов нет.

К слову страдают не только жильцы нижних этажей – в поисках еды грызуны доходят и до верхних. С тараканами сложилась такая же ситуация – они обитают в 75 квартирах дома из 96. Жильцы вынуждены за свой счет покупать мышеловки и отраву для тараканов.

На кадрах видно, что дом и правда в ужасном состоянии — стены потрескались и в плесени, а сквозь дыры видны провода электросетей. Кроме того, в доме протекает крыша, а на каждом этаже на стенах надписи и похабные рисунки.

Также Realist.online сообщал что в Киеве застройщик снес общежитие и люди остались без вещей и жилья.