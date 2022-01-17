Военных переобувают. Как выглядят новые берцы для армии (фото)

В Министерстве обороны Украины представили новую зимнюю обувь для военнослужащих вооруженных сил. Его в этом году начнут закупать. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в Верховной Раде Украины Юрий Мысягин.

Он рассказал, что новые модели берцев усовершенствовали. В частности, поменяли внешний материал обуви. Вместо специальной кожи они будут изготавливаться из нубука, поскольку кожа не давала нужного для бойцов пароотвода – ботинки дышали, но недостаточно.

Фото: Юрий Мысягин/Facebook

Также модифицировали внешний вид – снизили высоту ботинок, чтобы удобнее было одевать и быстрее шнуровать. Также усовершенствовали улучшившиеся крючки, теперь во время сгибания ноги они не будут мешать.

Изменения и носок и задняя часть берцев – они стали крепче, изготовлены из полиуретана и защищают ногу от повреждений спереди и сзади. Подошва новой обуви меньше скользит, а срез каблука сделали для комфортного перемещения в ботинках на военной технике.

«Главной новинкой стала совсем другая стелька – теперь у нее есть слой фольги, перфорация и анатомическая форма для максимального комфорта ношения обуви», – написал Мысягин.

Он добавил, что новые ботинки разрабатывали, учитывая отзывы и пожелания украинских военнослужащих, которые их тестировали. Производит обувь производитель Talan. В продаже такой обуви не будет. Это собственность Вооруженных сил Украины.

К слову, скандал с каблуками украинских военных попал в мировые СМИ.

Как известно, Минобороны попало в скандал из-за подготовки к параду на День Независимости. После публикации фотографий с курсантками, Министерство обвинили в сексизме и выразили возмущение тем, что девушкам придется ходить на параде на каблуках.

В ответ Сухопутные войска Вооруженных сил Украины заявили, что обратили внимание на критику и начали проверку.

Впоследствии ведомство сослалось на приказ с 2017 года о требования к форме одежды военнослужащих, дав понять, что туфли с парадной формы не будут убирать.