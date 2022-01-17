Сеть насмешило видео, о том, как кошачья «банда» «наехала» на пса

Животным посвящено немало забавных видео. Никто не может так поднять настроение, как братья наши меньшие. Даже в такой, на первый взгляд, нестандартной ситуации, можно просто надорвать живот от смеха. Забавное видео появилось в YouTube.

Хозяйка собаки каждое утро выходит с ним на прогулку и всегда гуляет по одному маршруту. Видимо, в тот день что-то пошло не так и им по пути повстречались грозные гости.

Судя по зеленым деревьям вокруг и дате публикации видео, произошел этот забавный случай еще в мае прошлого года. С тех пор его уже многие пересмотрели, но все равно от таких курьезных кадров сложно оторваться.

О том, что кот и собака не сильно умеют дружить, было уже немало историй. Однако, так происходит не всегда. Существует немало случаев, когда собака и кот становятся просто лучшими друзьями. Но, судя по всему, не в этом случае.

На видео видно, как собака идет впереди хозяйки по узкому тротуару, как внезапно на его пути появляются сразу несколько злобных пушистиков.

Собака, стоит отметить, настроена дружелюбно и даже с любопытством движется вперед, несмотря ни на что. В то же время, коты издалека заметили пса и стали готовиться дать ему отпор.

Когда собака приблизилась к «кошачьей банде» вплотную, четверо пушистиков встали на дыбы и шипели до тех пор, пока собака не стал отступать.

Увидев такую серьезную «банду», да еще и с учетом количества недружелюбно настроенных к нему котов, пес стал отступать.

Всю сцену удалось заснять хозяйке, которую позабавила реакция своего питомца.

Хозяйка стала проходить вперед, и собака старался незаметно от «банды» тоже пройти, но вдруг один из пушистиков накинулся на него с когтями. Собака от неожиданности даже выбежал на дорогу, а кот, словно ниндзя, исполнил прием в воздухе.

Но все на этом и закончилось, никто из животных не пострадал. Коты показали, кто на «районе» главный и собака, судя по всему, усвоил урок.