Названы 5 способов профилактики хронических заболеваний

Иммунолог Марина Арьяева рассказала, как снизить риск хронических заболеваний.Врач объяснила: в течение зимы организм истощается, поэтому весна становится временем обострений хронических процессов и частой заболеваемости. Для того, чтобы снизить вероятность такого сценария развития событий, эксперт составила список рекомендаций.

Так, мерами профилактики хронических заболеваний выступают:

доведение до конца лечения любых инфекционных заболеваний: не стоит бросать пить лекарства без рекомендации врача, даже если наблюдается улучшение самочувствия, не факт, что инфекции в организме больше нет;

отказ от привычки «болеть на ногах»: в период заболеваний организм ослаблен и ему нужен отдых для восстановления сил и полного выздоровления;

обращение к врачу в случае неоднократного появления любых неприятных ощущений в теле;

раз в полгода проходить медицинское обследование: общие анализы крови, мочи, копрология, кардиограмма и флюорография.

поддержка организма здоровым питанием и достаточным количеством сна: истощение тела обеспечивает благоприятную среду для воспалительных процессов.

«Главное правило — внимательно относитесь к состоянию своего организма. Не пропустите первые „тревожные“ звоночки. Если чувствуете, что заболеваете, обратитесь к врачу и не занимайтесь самолечением», — подчеркнула специалист.

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