В сети активно обсуждают «танцующую» в церкви сову (видео)

Сова не удержалась во время репетиции церковного хора и пустилась в пляс. В Испании сова залетела в храм и начала подтанцовывать под оживленную религиозную песню. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщает настоятель Свято-Николаевского храма ПЦУ Александр Дедюхин. Птичка залетела в церковь во время репетициихора и поддержала испанцев зажигательным танцем.

Пока церковные певцы хлопали в ладоши, играли на музыкальных инструментах и озвучивали молитвы, сова живо двигала головой и качалась из стороны в сторону.