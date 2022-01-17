В сети активно обсуждают «танцующую» в церкви сову (видео)

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Сова не удержалась во время репетиции церковного хора и пустилась в пляс. В Испании сова залетела в храм и начала подтанцовывать под оживленную религиозную песню. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщает настоятель Свято-Николаевского храма ПЦУ Александр Дедюхин. Птичка залетела в церковь во время репетициихора и поддержала испанцев зажигательным танцем.

 Зажигательную птичку заметили в ИспанииПока церковные певцы хлопали в ладоши, играли на музыкальных инструментах и озвучивали молитвы, сова живо двигала головой и качалась из стороны в сторону.

В сети появилось видео, снятое одним из очевидцев события.

Сова станцевала под религиозную молитву

«Все, что дышит, пусть хвалит Господа» — подписал свой пост Украинский священник.

Читатели соцсетей активно отреагировали на видео и пошутили с зажигательной совы.

В сети активно обсуждают
В сети активно обсуждают
Интернет-пользователи шутят с танца птички
Интернет-пользователи шутят по поводу  танца птички

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