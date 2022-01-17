Врачи посоветовали идеальные продукты от простуды и вирусов

Врач-терапевт Фаллахи Нуржахан рассказала, что употребление некоторых видов рыбы, а также кисломолочные продукты снижают риск простуды в зимний период.

По ее словам, в холодные дни организму особенно необходимо разнообразное и полезное питание. В рационе обязательно должны присутствовать богатая витамином D рыба: лосось, нерка, тунец, сардин.

«Кисломолочные продукты богаты пробиотиками и лактобактериями. Квашеная капуста также обязательно должна быть в зимнем меню, поскольку при естественной закваске в ней образуется большое количество витаминов, в частности, аскорбиновой кислоты и пробиотиков. Уделяйте больше внимания белковой пище, в том числе животному белку. Он обеспечивает нас многими аминокислотами, которые важны для иммунитета», — сообщила собеседник агентства.

Она добавила, что также важно не сокращать потребление свежих овощей и фруктов. «Чем лучше вы продумаете и разнообразите свой рацион, тем меньше будет вероятность простудных заболеваний в холодный сезон», — подытожила эксперт.

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