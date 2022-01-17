Насколько эффективна вакцина против коронавируса для подростков

Новое исследование коронавируса среди подростков

CDC и 31 детская больница в 23 штатах США провели исследование, в ходе которого исследователи изучили данные о 1222 пациентах в возрасте 12 – 18 лет, госпитализированных с 1 июня по 25 октября 2021 года (то есть в период доминирования штамма Дельта). В него вошли 445 подростков, госпитализированных с COVID-19, и 777 госпитализированных по другим причинам.

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Авторы пришли к выводу, что две дозы вакцины были высокоэффективны против госпитализации, связанной с COVID-19, госпитализации в ОРИТ или назначения терапии для поддержания жизненно важных функций.

Вакцина защищает подростков от осложнений коронавируса

Вакцина от Pfizer предотвратила 94% госпитализаций и на 98% эффективна в предотвращении попадания подростков в ОРИТ.

В исследовании говорится, что 40% пациентов с положительным результатом теста были в итоге переведены в ОРИТ, и все, кроме двух, не были вакцинированы. Все, кроме одного, которые нуждались в поддержке жизненно важных функций, например, подключении к аппарату ИВЛ, не были вакцинированы.

Все семь смертей произошли среди непривитых пациентов. В исследовании также отмечается, что 3/4 подростков-участников страдали ожирением и сопутствующими заболеваниями, что увеличивает риск тяжелого течения COVID-19.