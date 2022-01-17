«Давно умер и похоронен». Известный российский политик рассказал о судьбе Назарбаева

Либерально-демократическая партия России Владимир Жириновский предположил, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев давно умер и был похоронен. По этому мнению политика натолкнулась на то, что экс-глава государства давно не появлялся на публике. Возможную судьбу Назарбаева он описал в эфире радио «Комсомольская правда».

«Я думаю, умер давно. Давно умер и похоронили. Мусульмане хоронят в тот же день. Так тихо спрятаться, ничего не говорить и быть живым? Это исключается», – объяснил свои слова Жириновский.

Он также добавил, что бывший глава комитета госбезопасности (КГБ) Карим Максимов сразу был арестован.

Политик отметил, что такое развитие событий «на Востоке в порядке вещей». Поскольку против Назарбаева массово выступил народ, от экс-президента могли просто избавиться.

Как известно, бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уходит с поста главы Совета безопасности. Эту должность занимает действующий глава государства Касим-Жомарт Токаев.

Ранее стало известно, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не появляется на публике по болезни. Такую причину отсутствия Назарбаева назвал его бывший советник Ермухамет Эртысбаев.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев во время обращения к нации отстранил от должности Нурсултана Назарбаева и заявил, что берет под контроль Совет безопасности страны вместо него.

Назарбаев, почти 30 лет правивший Казахстаном, возглавил Совбез в 2019 году, покинув пост президента.

Нурсултан Назарбаев – президент Казахстана и многолетний руководитель страны. Он был у власти еще во времена СССР, а в 1990 году стал президентом Казахской ССР. После развала Советского Союза стал президентом Казахстана и был на этой должности вплоть до 2019 года, когда решил добровольно уйти в отставку.

Напомним, младшая дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия впервые прокомментировала произошедшие в начале года в стране трагические события.