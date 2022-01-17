Кот хотел заняться полезными делами, но что-то пошло не так ( ВИДЕО)

На видео сняли кота, который после долгих праздничных дней собрался заняться великим делами, но что-то пошло не так.
Об этом пишет Ридус.
Лень и желание валяться на мягкой лежанке оказались сильнее котейки, поэтому он решил, что полезные дела могут и подождать. Он займется ими завтра, или послезавтра, или на следующей неделе, а возможно, и в следующем месяце.
Пользователей соцсетей рассмешил ленивый котофей. Многие узнали в нем себя.
«Ахаха, столько энергии потратил, пора и отдохнуть».
«План на сегодня: не сегодня».
«Мое состояние в январе».
«Это же я каждый день».
«Главное — не переборщить с волшебством!».