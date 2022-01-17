Порошенко суд — в чем ГБР подозревает экс-президента, подробности дела

В ГБР рассказали подробности «угольного дела», в котором замешаны высшие руководители государства, а также Петр Порошенко.

Деталями производства поделилась советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян на брифинге 17 января.

По ее словам, в октябре 2014 года высшее руководство России привлекло к поставкам угля из ОРДЛО кума Владимира Путина Виктора Медведчука. Тот согласился, но понимал, что без кадрового влияния операция не получится, поэтому договорился с Порошенко, чтобы тот посодействовал.

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В августе 2014 года министр энергетики Юрий Продан решил заключить контракт на поставку 1 млн т угля из ЮАР, а после «Центрэнерго» заключило контракт с компанией, которая обязалась поставить уголь на восток Украины. В ноябре Продан подписал приказ о прекращении хозяйственной и производственной деятельности всех предприятий Минэнерго в ОРДЛО.

В этот период Медведчук совместно с коллегами из РФ создали искусственный дефицит угля. В этом деле депутат от ОПЗЖ был в роли посредника из России, а Порошенко отвечал за кадровые вопросы и административное влияние и прочее сотрудничество с представителями ОРДЛО.

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Власти псевдореспублик определили по одному угледобывающему предприятию, которые были в качестве поставщиков угля для энергогенерирующих предприятий Украины. После получения аванса они начали отгружать уголь.

В 2015 году Петр Порошенко приказал Генпрокуратуре провести обыски в Минэнерго. Из-за этих действий экс-президента контракт с ЮАР на поставку угля был отменен, а «Центрэнерго» попало в ловушку и было вынуждено импортировать уголь только из предприятий ОРДЛО. Более того, Порошенко и Медведчук оказывали административное давление на сотрудников Минэнерго, Нацбанка и «Центрэнерго».

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В итоге Порошенко и Медведчук приняли решение покупать уголь у предприятий из ОРДЛО под видом обычной хозяйственной деятельности. Они перерегистрировали предприятия на подконтрольной Украине территории, выдали их за национальные и купили уголь.

О ходе операции Медведчук регулярно докладывал высшему политическому руководству Российской Федерации.

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