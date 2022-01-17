Чарующие красоты Кении глазами фотографа

Известный фотограф Кристина Макеева давно хотела посмотреть на чарующую Африку и посетить родину розовых фламинго – Кению, однако в своей поездке она получила даже больше — живописная природа и дикие животные навсегда покорили ее сердце.

Также она встретилась с встретилась с победительницей конкурса «Мисс Кения» @missmichuki и сделала фотосессию с чернокожей красавицей, ничуть не уступающей по изяществу и красоте окружающим её пейзажам.

Обе девушки остались довольны съемкой, ведь ей удалось преподнести «Мисс Кению» как настоящую богиню.

Фотографий из этой живописной страны вызывают желание срочно паковать чемоданы и лететь в родину «Короля льва» и самому увидеть красоту природы Африканской саванны.

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