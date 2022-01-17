Чарующие красоты Кении глазами фотографа

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Известный фотограф Кристина Макеева давно хотела посмотреть на чарующую Африку и посетить родину розовых фламинго – Кению, однако в своей поездке она получила даже больше — живописная природа и дикие животные навсегда покорили ее сердце.

Также она встретилась с встретилась с победительницей конкурса «Мисс Кения» @missmichuki и сделала фотосессию с чернокожей красавицей, ничуть не уступающей по изяществу и красоте окружающим её пейзажам.

Обе девушки остались довольны съемкой, ведь ей удалось преподнести «Мисс Кению» как настоящую богиню.

Фотографий из этой живописной страны вызывают желание срочно паковать чемоданы и лететь в родину «Короля льва» и самому увидеть красоту природы Африканской саванны.

Чарующие красоты Кении глазами фотографаЧарующие красоты Кении глазами фотографаЧарующие красоты Кении глазами фотографаЧарующие красоты Кении глазами фотографаЧарующие красоты Кении глазами фотографаЧарующие красоты Кении глазами фотографаЧарующие красоты Кении глазами фотографаЧарующие красоты Кении глазами фотографаЧарующие красоты Кении глазами фотографаЧарующие красоты Кении глазами фотографаЧарующие красоты Кении глазами фотографаЧарующие красоты Кении глазами фотографаЧарующие красоты Кении глазами фотографаЧарующие красоты Кении глазами фотографаЧарующие красоты Кении глазами фотографаЧарующие красоты Кении глазами фотографаЧарующие красоты Кении глазами фотографаЧарующие красоты Кении глазами фотографаЧарующие красоты Кении глазами фотографаЧарующие красоты Кении глазами фотографаЧарующие красоты Кении глазами фотографаЧарующие красоты Кении глазами фотографаЧарующие красоты Кении глазами фотографаЧарующие красоты Кении глазами фотографаЧарующие красоты Кении глазами фотографаЧарующие красоты Кении глазами фотографаЧарующие красоты Кении глазами фотографаЧарующие красоты Кении глазами фотографаЧарующие красоты Кении глазами фотографаЧарующие красоты Кении глазами фотографа

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