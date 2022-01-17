Погода в Киеве — зафиксирован рекордный ветер, снова ожидается шторм и снегопад

14 января в украинской столице был зафиксирован ураганный ветер. Его максимальная скорость достигла рекордных 23 м/с (83 км/ч), что на 3 м/с превысило предыдущее максимальное значение, зарегистрированное в 1966 году. Такую информацию сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Исторический рекордный максимум скорости ветра в Киеве равняется 25 м/с и удерживается с 20 марта 1881 года.

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В стране новая неделя началась бурно. Известный синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев, что уже завтра, 18 января, по всей Украине будет ветрено и холодно. Порывы северо-западного ветра могут достигать штормовых 15-22 метров в секунду.

Западные регионы ожидают -2…0 градусов днем, и -3 ночью, в Луганской, Харьковской, Запорожской областях — 0…-3. На юге — около нуля, а в северных областях — -4…-6 градусов на термометре.

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В Киеве Сочельник на Крещение будет морозным. Днем жители столицы увидят -2…-4 градуса, ночью — 6 градусов ниже нуля. 18 января вероятен небольшой снег. А вот северо-западный штормовой ветер с порывами более 15 метров в секунду снова атакует киевлян. Специалисты советуют одеваться теплее и без надобности не выходить на улицу.

Недавно Realist.online писал, когда в Украине ждать очередного похолодания.