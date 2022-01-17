Пушистый шпиц гнался за хозяйкой (ВИДЕО)

Хозяйка маленького шпица по кличке Фантик решила продемонстрировать, как выглядит ее типичный день, и одновременно разоблачить мифы о том, что эта порода беззащитна. Но история с активным шпицем разоблачила этот миф.

Ролик набрал более 8,1 миллиона просмотров в TikTok. Комментаторов удивил и заставил хохотать маленький хулиган.

На кадрах запечатлены активные и очень громкие попытки питомца догнать девушку. Песель хоть и выглядит белым и пушистым, но сам он считает себя идеальной машиной для нападений на человека.



«Нормально дрифтит, звук хороший и шины всё стёр».

«Вам смешно, а автор жизнь себе спасти пытался».

«Ходят слухи, что она до сих пор бегает».

«Почему-то я все это время боялась, что он её догонит».