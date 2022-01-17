Осадчая и Горбунов устроили фотосет с тигрёнком

Парочка поделилась новыми снимками из отпуска.

Звездные супруги Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов продолжают наслаждаться отдыхом в Таиланде.

Если раньше они в основном проводили время возле теплого моря, то теперь решили устроить себе экскурсию. Они посетили парк тигров. Конечно же, супруги сделали несколько снимков с экзотическим животным.





В своем Instagram Горбунов показал фото, на котором они с Осадчей позируют возле маленького тигра.

Кроме того, они успели сфотографироваться и с большим слоном. К слову, звездные супруги наслаждаются активным отдыхом.