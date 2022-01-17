Модные юбки 2022 — пять главных трендов

Мода не стоит на месте и стремительно меняются абсолютно на все части гардероба. В 2022 году в моде юбки с низкой посадкой вытеснили модные в прошлом сезоне юбки с высокой талией.

Эксперты Fashion-woman рассказали, какие юбки в моде в 2022 году.

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Низкая посадка и мини

Мода нулевых возвращается, а юбки с экстремально низкой посадкой только подтверждают это. Длина юбки и ее стиль могут быть абсолютно разными. Модные модели представили бренды Miu Miu – юбка длиною чуть шире пояса, Dior и Balmain.

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Также в моде уже не первое десятилетие остается мини-юбка, но на последней Неделе моды ее модификацию можно смело назвать «микро-юбкой». У брендов Roberto Cavalli, Valentino и Miu Miu уже вышли оригинальные новинки.

Длинная юбка

Макси-юбки тоже остаются в тренде. Весной и летом 2022 года модно будет носить их с эффектом деграде, высоким разрезом или яркими принтами. Сочетать длинные юбки лучше с короткими топиками, жилетками на голое тело или блузками.

Юбки с бахромой

Эффектные юбки с бахромой будут в тренде и в следующем сезоне весна-лето. Такая юбка придаст образу динамики и оригинальности. Salvatore Ferragamo, Burberry и Chanel уже представили в своих коллекциях этот стильный элемент гардероба.

Нарядная одежда

На протяжении нескольких лет дизайнеры призывают носить яркую нарядную одежду каждый день, а не только по праздникам. Если вам по душе юбки с перьями, паетками или блестками, то коллекции от David Koma, Coperni и Loewe вам понравятся.

Юбки с разрезами

Вызвать интерес и удивить можно не только дерзким мини, но и юбкой в пол с высоким разрезом. Такая модель элегантно подчеркнет ваши ноги, которые будут видны при ходьбе. Стилисты рекомендуют носить их с топом-бра или свитером в стиле оверсайз, с полупрозрачным трикотажем или блузой. Примеры – у Jason Wu, Lanvin и WOS.

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