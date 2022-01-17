В 2022 году подорожание продуктов будет рекордным. Экономист сделал прогноз

Совокупность внешнеполитических тенденций, энергетического и логистического кризиса, инфляции, удорожания удобрений и других факторов приведут к тому, что в 2022 году цены на продовольственные товары в Украине возрастут больше, чем когда-либо ранее в истории. Такой прогноз опубликовал в своем Telegram-канале экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Андрей Ярмак.

Экономист напомнил, что цены на продукты питания рекордно высокие за всю историю как в мире, так и в Украине уже сейчас, однако, по мнению Ярмака, «это только цветочки».

Среди причин, которые привели к такой ситуации и будут в дальнейшем влиять на ее развитие, Ярмак назвал макроэкономические, политические, логистические, отраслевые и другие.

В частности, энергетическая составляющая роста цен на продовольствие сейчас оказывает существенное влияние и станет ключевой уже в этом году. Рост цены на нефть и газ приводит к росту цен на сахар, кукурузу и часть растительных масел и влечет цены на другие продукты косвенным образом.

Отдельно экономист остановился на воздействии удорожания минеральных удобрений на конечную стоимость продуктов питания.

«Сейчас средняя стоимость удобрений уже выросла на 70–80%. Причем наиболее выросли цены на азотные удобрения, что является основой роста культур. В себестоимости азотных удобрений, до 80-90% – это расходы на природный газ! А он в Европе сейчас в среднем в 10 раз дороже, чем годом ранее. Соответственно, многие производства азотных удобрений просто остановились. В то время, в себестоимости производства той же кукурузы, стоимость азотных удобрений составляет 30-40%! Кукуруза – это основа для производства кормов, а это соответственно влияет на цены мяса», – пояснил Ярмак.

Экономист подчеркнул, что это пример только одной культуры, однако, с другими складывается подобная ситуация. Сейчас производители осуществляют закупку удобрений под производство культур в 2022 году и уже понятно, что многие из них снизят использование удобрений.

«Чуда не будет – меньше удобрений – более низкий урожай. Можем ли мы увеличить площадь земли для производства? Нет, больше – площади постоянно снижаются. Соответственно, в 2022 году в мире может уменьшиться производство продуктов питания!», – подытожил Андрей Ярмак.

Напомним, рост цен на продукты питания в результате газового кризиса заметно отразится на потребительской корзине людей, ведь речь идет о десятках процентов подорожания.

Ранее сообщалось, что Офисом президента Владимира Зеленского изучается возможность внедрения в Украине продуктовых карт, в том числе электронных, и механизмов реализации такого решения. Перспектива перехода части населения на продуктовые карты вызвана удорожанием продовольствия вследствие резкого скачка стоимости российского газа.

Также бывший исполняющий обязанности министра экономики и автор идеи введения карт Павел Кухта объяснил, что именно готовит власть для украинцев.