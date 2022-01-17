Швеція посилює боєздатність на тлі активності РФ у Балтійському морі

Збройні сили Швеції посилили свої підрозділи на острові Готланд на тлі зростання російської військової активності в Балтійському морі.

Источник: www.blackseanews.net

Це підтвердив міністр оборони Швеції Петер Гультквіст. Шведська громадська телекомпанія SVT виклала у суботу, 15 січня, на своєму сайті кадри, на яких видно, як на острів прибувають військовослужбовці та техніка, пише DW.

Вони доставлені до адміністративного центру острова — міста Вісбю поромом. Очільник Готландського полку Маттіас Ардін підтвердив, що йдеться про приблизно «десяток бойових машин», частина з них уже патрулює гавань.

«Збройні сили вживають необхідних заходів, щоб підтримати цілісність Швеції та продемонструвати нашу здатність захистити Швецію та шведські інтереси», — зазначив Гультквіст.

Посилення патрулювання на Готланді — це знак того, що Стокгольм серйозно ставиться до ситуації, і що Швецію не «застануть зненацька», цитує главу Міноборони шведське телеграфне агентство ТТ.

У ЗС Швеції зазначили, що «операції посилені на кількох локаціях» на тлі зростання «російської активності в Балтійському морі».

Голова оперативного управління збройних сил Швеції генерал-лейтенант Лейф Мікаель Классон у коментарі для AFP заперечив, що Стокгольм навмисно «демонструє силу», при цьому він зазначив, що йдеться про підрозділи, які вже розміщені на острові. Водночас газеті Aftonbladet генерал-лейтенант заявив, що до Вісбю прибули резервісти.

Коментуючи ситуацію, Маттіас Ардін зазначив: «У Європі є занепокоєння, ситуація в галузі політики безпеки розвивається в неправильному напрямку, проте ризик збройного конфлікту незначний».

Телекомпанія SVT уточнила, що військово-транспортний літак із солдатами та обладнанням також приземлився в аеропорту Вісбю 14 січня.

Раніше данські ЗМІ повідомили, що три кораблі військово-морського флоту (ВМФ) Росії увійшли до Балтійського моря через данську протоку Великий Бельт.