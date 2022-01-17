Крещение Господне — когда и как святят воду на праздник

Ежегодно 19 января отмечается православный праздник, приуроченный к крещению Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем — Крещение Господне или Богоявление.

В ночь с 18 на 19 января принято святить воду – в память того, что Спаситель своим Крещением освятил воду во всех храмах и водоемах, пишет «Telegraf».

Верующие в этот период наделяют воду уникальными чудодейственными свойствами. Принято считать, что она способна лечить людей физически и духовно, не портиться и ее можно хранить целый год.

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Как и когда святят воду на Крещение

По традиции освящать воду следует два раза. Накануне, 18 января, в Крещенский сочельник — Великой агиасмой. И второй раз — в день Богоявления, 19 января, на Божественной литургии. Священнослужитель опускает в прорубь распятие и говорит молитву. После этого вода наделяется целебными свойствами. Также освятить воду можно в храме.

Освященной водой также очищают жилища. Если собираетесь пить такую воду, то это следует сделать натощак сразу после пробуждения. При этом нужно произнести слова молитвы:

«Господи, принимаю Твой дар, воду святую, которая поможет мне избавиться от грехов и не повторять их в жизни праведной. Укрепляю свой дух, свою плоть, свою веру. Аминь».

Напомним, ранее мы писали, какие традиции существуют на Крещение.