Потерял деньги в Привате из-за сбоя

Житель Харькова столкнулась с проблемой в работе терминала «Приватбанка» и едва не лишился сбережений, которые копил в течение 10 лет. Свою историю украинец рассказал на специальном форуме «Минфина».

Мужчина отметил, что пополнял валютную карту, сначала он внес часть суммы в размере 480 долларов, и терминал их перенес на счет. А вот при внесении второй суммы — 235 долларов аппарат выдал ошибку.

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Харьковчанин сразу же обратился в службу поддержки, чтобы ему вернули средства. Работники сообщили, что сначала нужно будет произвести инкассацию и в течение трех дней, если сбой в работе терминала будет подтвержден, ему вернут средства. Но было написано, что ошибка не подтверждена.

«Как такое может быть вообще?! Я даже номинал купюр знаю и количество их! Просто украли деньги! Это были мелкие доллары, которые брат жены собирал в течении 10 лет», – пожаловался клиент.

Но позже в «Привате» ответили, что рассмотрели заявку мужчины и сбой подтвердился, а значит в ближайшее время его деньги вернутся на счет.

К слову, украинцы все чаще стали жаловаться на подобные проблемы с банкоматами. В банке говорят, что в таких случаях нужно обращаться сразу на горячую линию и детально рассказать о проблеме. Если сбой в терминале подтверждается, то деньги на счет возвращаются в течение нескольких часов, если же сбой установить удалось не сразу, тогда производится инкассация, чтобы найти «лишние» деньги в терминале.

Ранее на Realist.online сообщалось, у клиентов «Привата» с карт исчезли тысячи гривен: банк отреагировал.