Начало новой волны COVID-19: в Харьковской области циркулирует Омикрон — novosti-harkov

Об этом 17 января сообщил директор Департамента здравоохранения Харьковской ОГА Максим Хаустов. Он отметил, что случаи Омикрона подтвердили в киевской лаборатории.

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Сколько подтвержденных случаев Омикрона

Хаустов отметил, что 14 января из Харьковщины в Киев отправили 30 биологических образцов. Примерно в 40% (12 случаев) подтвердили Омикрон.

Прошу принять во внимание, что начинает расти заболеваемость. Поэтому обязательной является вакцинация, соблюдение масочного режима,

– добавил он.

Ситуация с коронавирусом на Харьковщине

По состоянию на 17 января в Харьковской области диагноз COVID-19 подтвердили у 647 человек. Всего за сутки выздоровели 120 больных, а умерли – 8. Всего на Харьковщине зарегистрировали 249 475 случаев СOVID-19. Из них выздоровели 233 972 больных, умерли – 6 485. Кроме этого, Хаустов отметил, что сейчас болеет 619 детей.

Медучреждения области выдерживают нагрузку. Занятость койкомест на Харьковщине составляет примерно 25%.