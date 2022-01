Путинский шантаж Запада провалился. Что дальше?

Мовою оригіналу

– Владимир Владимирович, Вы понимаете, что мы приблизились к войне?

– Да, и мы в ней победим.

Уже не актуально дискутировать на тему, что же именно добивается Путин от Украины и Запада своим растянувшимся на весь первый год президентства Байдена многоуровневым разветвленным шантажом. Он действительно добивался: от Украины – капитуляции через ее покорное присоединение к российскому военно-террористическому плацдарму ОРДЛО; от США – давления на Украину с целью принудить ее к этой капитуляции. И временами казалось, что он продвигается к поставленной цели, по крайней мере, на втором направлении. Каждый раз при личном контакте с президентом США профессионально подготовленному оперативнику удавалось исторгнуть из объекта разработки некое позитивное бормотание по поводу Minsk Agreements, которое кремлевские агенты влияния в окружении Байдена искусно развертывали затем в политические формулы.

Что в свою очередь вызывало яростное неприятие госсекретаря и министра обороны США и такую же реакцию большинства американского политикума вне администрации. В исходе битвы за Украину внутри кабинета Байдена решающую роль сыграла украинская дипломатия. Министр иностранных дел Кулеба в своих многочисленных публикациях и телеинтервью называл вещи своими именами, разоблачая сторонников умиротворения агрессора.

Огромное впечатление произвел в Вашингтоне его твит «если Запад дрогнет…» от 30 декабря:

«If the West falters and chooses appeasement, we will still defend ourselves, our right to exist and choose our own future».

Слова Кулебы воспринимались как парафраз знаменитой речи Черчилля эпохи Битвы за Британию:

«We shall defend our island, whatever the cost may be, we shall never surrender».

Запад не дрогнул и ответил категорическим «НеТ» на хамский ультиматум Кремля.

Шантаж закончился. Он провалился. В Кремле это уже понимали, отправляя своих лучших бульдогов в Женеву и Брюссель не на переговоры о мире, а на битву за историческую интерпретацию начала войны. Да, против Украины война началась давно. 20 февраля 2014 года. Но, сегодня, если кто еще не расслышал, со всех рябко-грушко-лавровских брифингов и со всех пропагандонских сатурналий несется один и тот же клич: «Не думайте, что ЭТО об Украине. ЭТО вообще не об Украине. ЭТО о НАТО, обо всем Западе. НАТО мы будем отодвигать от своих границ на рубежи как минимум 97 года». Эти люди ждут только письменного НеТ из Вашингтона, окончательной бумажки, чтобы формально объявить войну НАТО. Войну, о которой они столько лет (как минимум с 2014 года) мечтали и которую планировали в своих бункерах.

Стечением обстоятельств во главе России (далеко не в первый раз) оказался персонаж, преследующий абсурдные внешнеполитические цели, не только ничего общего не имеющие с обеспечением безопасности страны, но и ставящие под угрозу само ее существование.

Но ни одно государство, ни один режим, ни один диктатор не пойдет на войну твердо убежденным, что он ее проиграет.

У вождя и у его Генерального Штаба должен быть в голове какой-то стратегический замысел, реализация которого в их представлении приведет к Победе.

Попробуем в этом замысле разобраться.

Итак, какие же инструменты, кроме своей знаменитой «духовности», могло бы задействовать для успешной конфронтации с блоком НАТО и аннексии («собирайте манатки и убирайтесь») входящих в него стран государство, в разы уступающее НАТО по экономическому развитию, научно-технологическому уровню, потенциалу конвенциональных вооруженных сил?

Российское руководство сделало «открытие» в области ядерной стратегии. Доктрина взаимного гарантированного уничтожения, исключающая ядерную войну, не универсальна. Даже более слабая как на конвенциональном, так и на ядерном уровне сторона, ориентированная на изменение сложившегося статус-кво, обладающая превосходящей политической волей к такому изменению, абсолютным равнодушием к ценности человеческих жизней (своих и чужих граждан) и значительной долей уголовного авантюризма, способна добиться серьезных внешнеполитических результатов всего лишь угрозой применения или весьма ограниченным применением ядерного оружия.

Ведь ядерная стратегия – это не сухой математический анализ сценариев обмена ударами, а во многом драматический психологический поединок. Путинская повестка дня 4-й мировой войны не ставит своей целью уничтожение ненавистных США, что действительно можно было бы достичь сегодня только ценой взаимного самоубийства в ходе полномасштабной ядерной войны.

Эта повестка дня пока значительно скромнее: максимальное расширение Русского Мира, распад блока НАТО, дискредитация и унижение США как гаранта безопасности Запада. В целом это реванш за поражение СССР в третьей (холодной) мировой войне, так же как Вторая мировая война была для Германии попыткой реванша за поражение в первой. Получается столетняя европейская война в четырех актах с эпилогом.

Весной 2014 года я предложил экспертному сообществу один, ставший с моей легкой руки широко обсуждаемым, возможный сценарий времен 4-й мировой войны. В плане реализации духоподъемной концепции собирания исконных русских земель, провозглашенной исторической речью В.В. Путина, обладающие уникальным генетическим кодом, доведенные до отчаяния пассионарные русскоязычные жители Нарвы (Эстония) проводят референдум о присоединении к Русскому Миру. Для организации их свободного волеизъявления на территорию Эстонии направляются для проведения своего отпуска вооруженные до зубов вежливые зеленые человечки со знаками различия или без оных и деловито расставляют новые пограничные столбы. Каковы будут в этой ситуации действия агрессивного блока НАТО?

Согласно ключевой статье 5-й устава этой организации, все его Государства-члены должны будут оказать Эстонии немедленную военную поддержку.

Отказ союзников Эстонии выполнить свои обязательства станет событием эпохального исторического значения: он будет означать конец НАТО, конец США как мировой державы и гаранта безопасности Запада и полное политическое доминирование путинской России на всем европейском континенте.

И тем не менее ответ на вопрос – будет ли НАТО защищать Эстонию в случае попытки ее соседского изнасилования суперъядерной державой – вовсе не очевиден. Тем более если Путин заявит, что в случае угрозы превосходящих конвенциональных сил НАТО новым священным рубежам Русского Мира он будет вынужден ответить очень ограниченным ядерным ударом: уничтожит, например, пару европейских городов. Именно к такой модификации ядерной доктрины РФ еще с 2009 года настойчиво призывает главный идеолог 4-й мировой войны Патрушев-Рязанский.

Николай Платонович Патрушев – мой старый клиент, хотя, скорее всего, и не подозревает об этом. Но дважды (в 2009 и в 2012 годах) мне с коллегами удавалось остановить этого ядерного энтузиаста хотя бы на формальном доктринальном уровне. Он уже более 10 лет упорно добивается внесения в официальную Военную доктрину РФ положения о готовности РФ первой применить ядерное оружие в локальном (!) конфликте и неоднократно публично бахвалился: «Скорректированы условия использования ядерного оружия при отражении агрессии с применением обычных средств поражения не только в крупномасштабной, но и в региональной и даже в локальной войне».

Эта история подтверждает, что именно президент Российской федерации волейбола неутомимо разрабатывал план Победы над ненавистным Западом еще с 2009 года.

Путин давно наблюдает за своими западными партнерами и глубоко презирает их.

А как же еще относиться к ним, если канцлеры и премьеры великой европы выстраивались в очередь послужить холуями на его газоколонках за жалкое вознаграждение в 2 млн евро в год? Или после того, как Путин на пару с Асадом одним химическим ударом развели как лохов всех западных лидеров, полностью подменив повестку дня сирийского кризиса: из палача суннитской общины Асад мгновенно превратился в глазах мировой общественности в респектабельного государственного мужа, занимающегося благородным делом химического разоружения.

Путин просчитал тогда Обаму с его фальшивыми red lines и полагает, что просчитал и сегодня своих бывших партнеров по большой восьмерке. Он их взвесил и нашел очень легкими. Он убежден, что переиграет их в потенциальных военных конфликтах, которые возникнут на пути расширения зоны доминирования и привилегированных интересов встающего с колен Русского Мира, несмотря на то, что РФ намного уступает НАТО в области обычных вооружений и не превосходит США в ядерной сфере. Духом мы возьмем. Духовностью своей знаменитой и наглостью. »Как школьнику драться с отборной шпаной», к тому же ядерным ломом опоясанной и чуть что им размахивающей?

Он будет играть с ними не в ядерные шахматы, а в ядерный покер, повышая ставки, и полагает, что в критический момент они моргнут и отступят.

Поставленный клептократией в канун XXI века новый смотрящий над Россией оказался потенциально опаснее Сталина зимы 1952-го и Хрущева осени 1962-го. В том числе и тем, что постсоветская политическая конструкция примитивнее, чем коммунистическая. В ней нет никакой системы страховки против угрожающего поведения первого лица. Нет Политбюро, которое способно было в критический момент схватить за руку товарища Хрущева или за горло самого товарища Сталина.

Он опасен еще и тем, что, несмотря на все его понты, несмотря на все его бахвальство, затеянный «хорошим Гитлером» гибридный крестовый поход «Русского Мира» против Запада замешан на глубочайшем комплексе неполноценности, на осознании того, что ни в чем содержательном конкурировать с Западом его режим органически не способен.

С леденящей достоверностью динамика потенциального конфликта представлена в фильме BBC «WW3: Inside the War Room». Сдерживание не срабатывает, и Москва в ответ на поддержку Латвии конвенциональными силами НАТО наносит ограниченный ядерный удар. Фильм уникален тем, что роли персонажей inside the War Room исполняют не актеры, а хорошо известные дипломаты и эксперты. Главные протагонисты известный путинферштейнер Sir Anthonу Brenton – бывший посол Великобритании в Москве – и его оппонент Ian Bond, бывший посол в Латвии. Оба очень убедительны в отстаивании своих взглядов. Я хорошо знаю и того, и другого и уверяю вас, что и в реальной ситуации, оказавшись inside the War Room, они предлагали бы те же решения.

Путин открыто заявляет Западу следующее: я собираюсь выиграть у вас гибридную войну и поставить вас на колени, несмотря на то, что я уступаю вам во всем. Потому что у меня есть перед вами одно решающее преимущество: в ходе моей агрессии я готов применить ядерное оружие, а вы для своей защиты нет. Я готов пожертвовать жизнями сотен тысяч, а может быть, и миллионов людей, а вы нет. Поэтому вы отступите и капитулируете.

Он все это уже сказал, и не раз.

Но Запад, даже услышав, продолжал убаюкивать себя – может быть, это всего лишь обиженная риторика испытывающего «веймарский комплекс» политика, которого надо понять и разумными уступками за счет суверенитета его соседей вовлечь в конструктивное обсуждение действительно важнейших проблем безопасности человечества, например борьбы с глобальным потеплением.

Так Западу было удобнее, потому что ему очень не хотелось делать серьезные и обязывающие выводы. Вчера г-жа Нуланд поведала, наконец, городу и миру о 18 сценариях потенциального военного конфликта.

Я анализировал не только конкретные сценарии возможных военных действий, но прежде всего ментальность Путина, Патрушева и других тогда еще неустановленных лиц, мотивы планируемых ими деяний. И чтение «собеседников» на пирах всеблагих Венедиктова и Соловья стало для меня потрясающим опытом. Я как бы услышал оживших в реале героев своих публикаций. Они говорили о своих планах и геополитических фантазмах практически теми же словами, которыми я их наделял. Я даже вздрогнул, не породил ли я этих путиных и патрушевых своим больным воображением.

Вычисленную на кончике пера партию имперского реванша впервые рельефно и зримо в живых персонажах представил городу и миру «собеседник» Венедиктов в своей исключительно ценной депеше с пиров всеблагих от 20 апреля 2019 года:

«Внутри путинской бюрократии оформляется и крепнет политическая партия, у которой есть видение сегодняшнего дня и будущего России. Я ее называю мобилизационная партия. Эдакие победоносцевы. Она организационно оформляется и крепнет, и мы видим, как выбрасываются протуберанцы ее решений и действий. Мне очевидно, что во главе этой политической партии или ее организационного крыла стоит секретарь Совбеза Николай Платонович Патрушев. В эту партию входят Игорь Иванович Сечин, Юрий Валентинович Ковальчук, Сергей Борисович Иванов»

Эти люди не собираются ни умирать, ни отказываться от скромного обаяния жизни долларовых мультимиллиардеров, ни уничтожать западную цивилизацию, соблазнительные материальные плоды которой они и их отпрыски так жадно и вкусно поглощают.

Они патологически ненавидят Запад ненавистью нуворишей, ощущающих себя парвеню, несмотря на все свои замки, дворцы, гаремы, яхты, газовые сети и ядерные боеголовки.

Не принимают их в настоящие буржуины. Праздника жаждет душа. Унижения ненавистных пиндосов и их прихвостней, окружающих нас со всех сторон. И кто подсел на этот пьянящий геополитический наркотик, кто уже «освобождал» Цхинвал, Севастополь, Алеппо, Донецк, тому очень трудно с него соскочить.

И они убеждены, что для этого им достаточно ввязаться в региональное или даже локальное военное столкновение с Западом и выиграть только один психологический поединок, когда ужаснувшись их ядерному шантажу или тем более их одному ядерному удару по европейскому городу, Запад дрогнет и капитулирует навсегда.

Каждый региональный конфликт, где появляются российские военные – от Сирии до Венесуэлы, от Ливии до Чада – Москва использует политически прежде всего для решения одной воспитательной сверхзадачи – продемонстрировать, что она всегда будет готова пойти на более высокую степень эскалации конфликта, на больший риск, на большие жертвы чем Запад.

С каждым годом уровень тревоги в депешах наших кротов на вершине российской власти возрастал. Они как бы торопились предупредить о грядущей катастрофе. Вот, например, великолепная зарисовка геополитических и даже эзотерических настроений вождей мобилизационной партии от Валерия Соловья:

«если раньше мы смотрели гадательно, как сквозь закопченное стекло, то сейчас все ясно и прозрачно. Я, к сожалению, скажу, что мы готовимся к масштабному конфликту. Мы хотели бы, чтобы он был скоротечным, но готовимся, по всей видимости, к масштабному. По-моему, это очевидно. Стратегическая линия, которая выбрана, является предметом личного убеждения группы людей, которые определяют российскую политику, а не одного Владимира Владимировича. Это предмет их личного убеждения, даже, если хотите, веры. Они уверены, что следование этой линии приведет Россию и их лично к успеху, они в этом не сомневаются. В рамках их картины мира это глобальная игра, глобальная ставка. Россия сейчас получила уникальный шанс взять реванш за гибель Советского Союза. То есть можно переиграть историю, причем одним броском костей, понимаете?»

Понимаем. Но почему свой роковой бросок костей эти замечательные люди решили сделать именно сегодня, или точнее завтра? На мой взгляд, по двум причинам.

Во-первых, исключительно благоприятное, в их представлении, стечение ряда внешнеполитических обстоятельств: устойчивая тенденция ослабления политической воли Запада, беспрецедентная репутационная катастрофа США в Афганистане, роль доминантного самца, удачно закрепленная Путиным в личном общении с Байденом, резкое обострение китайско-американских отношений, абсолютное доминирование темы пандемии в спектре внимания мирового общественного мнения.

Во-вторых, острейшие проблемы самого режима: военно-политический тупик в Украине, абсолютная недееспособность экономической модели бандитского капитализма, растущее недовольство и раздражение глубинного народа. Классический набор, порождающий запрос на уже не малую победоносную войну.

«Это колоссальный соблазн», – продолжает наш источник. «У группы элиты, которая принимает решения, есть групповое внутреннее убеждение, что на нее возложена высочайшая миссия, причем мистического религиозного толка, да, переиграть мировую историю и цели России будут достигнуты малой ценой. В этом смысле она очень логично, очень последовательно и целеустремленно движется к своей цели, пока не натолкнется на непреодолимые препятствия».

Со своей стороны, назову три таких препятствия.

1) Украина будет сражаться даже одна, так же как Великобритания в 1940-м.

2) Проукраинская партия в США одержала победу над симпатизантами Кремля в Конгрессе, администрации и общественном мнении.

3) Пентагон разместил новые ядерные боеголовки W76-2 малой мощности (5-7 килотонн) для ракет Trident II на подводных лодках класса «Огайо», которые уже регулярно выходят с ними на патрулирование с военно-морской базы на восточном побережье США. Сделано это как раз на случай »применения русскими тактического ядерного оружия в европе». 19-й сценарий.

P,S. Только что в вечернем Соловьеве прозвучал риторический вопрос ведущего «А кто вам сказал , что в ядерной войне не может быть победителя?». После чего в очень будничном позитивном ключе был кратко изложен план неизбежной Победы России в ограниченной ядерной войне. Эта была первая официальная (учитывая статус ведущего) презентация плана Путина-Патрушева городу и миру.

Джерело: Эхо Москвы

Мысли авторов рубрики «Мысли вслух» не всегда совпадают с позицией редакции «Главкома». Ответственность за материалы в разделе «Мысли вслух» несут авторы текстов.