Медведчук: Общность истории, культуры, традиций и в целом мировоззрения являются фундаментом для взаимопонимания между Украиной и Россией

Общность истории, культуры, традиций и в целом мировоззрения являются фундаментом для взаимопонимания между Украиной и Россией. Об этом глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук написал в предисловии к уникальному российско-украинскому изданию сочинений Н.В. Гоголя, сообщает 112.ua.

Книга вышла в рамках деятельности Всемирной библиотеки поэзии и прозы, в Общественный совет которого вошли известные политические и общественные деятели России, Украины, Франции, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана, Узбекистана, Армении, Таджикистана и Киргизстана.

Также в предисловии к изданию приведены слова президента Российской Федерации Владимира Путина и слова бывшего чрезвычайного и полномочного посла РФ в Украине, бывшего спецпредставителя президента РФ по вопросам экономического сотрудничества с государствами-участниками СНГ Виктора Черномырдина.

По словам Медведчука, «о милосердии, добродушии, сострадании, прощении и примирении нужно писать, говорить и проповедовать в наше время постоянно. Ибо наполнено оно жестокостью, непримиримостью, мстительностью, завистью и злословием».

«И потому великий Гоголь современен, как и Пушкин, Шевченко, Шекспир или Достоевский, как все гении, которые рождаются редко, но живут в наших сердцах вечно. Живут, чтобы пробуждать милосердие, без которого мир превращается в войну, а дружба искажается злорадством.