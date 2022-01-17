На счастье ли?: народные приметы о разбитой посуде

В народе говорят — «разбитая посуда — к счастью». Однако не многие знают, что примет о посуде существует великое множество.
Как пишет Ukr.Media, важно понимать, какая именно посуда разбилась, передает Час Пик.
Тарелка
Если она разбилась об пол — приятный знак, об стол или другую мебель — готовьтесь к непредвиденным тратам.
Кружка
Если кружка изготовлена из фарфора или керамики, то это к удачным изменениям в жизни. А вот если она была стеклянная — это сулит проблемы в семье.
Ваза
Считается, что разбитая случайно в доме ваза — это к счастью. Если она сделана из дорогого материала — примета трактуется как ожидание финансовых удач, если ваза простая — ждите перемен в личной жизни.
Бокал или стакан
По примете, разбитый случайно стакан несет удачу его владельцу.
Важную роль играет место, где бьются предметы. Например, если посуду разбили в кухне — это предвещает благополучие в семье. А если разбилась посуда в спальне — это плохой знак, который означает проблемы со здоровьем одного из членов семьи. Если кухонный предмет бьется у дверей дома — это говорит о завистниках.