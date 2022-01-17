На українські АЗС не можуть поставити паливо

У Державній податковій службі виникли проблеми із реєстрацією акцизних накладних, через що бензовози не можуть відвезти паливо із нафтосховищ на заправки, передає UBR.

Источник: avtodream.org

Перед тим, як бензовози та газовози виїжджають із сховищ, необхідно зареєструвати акцизні накладні на паливо – проте більшу частину четверга зробити це було неможливо через збій у роботі податкової бази.





За словами аналітиків, вже у вихідні автозаправні станції можуть залишитися без палива.

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Пересування без накладних заборонено.