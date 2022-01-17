В Винницкой области грабитель убил двух фермеров – суд вынес приговор

Суд вынес приговор обвиняемому в хладнокровном убийстве, которое произошло в мае 2019 года в селе Шипинка (Винницкая область). 31-летний мужчина забрался в дом с целью ограбления и расстрелял супругов. За преступление он проведет всю жизнь в тюрьме.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По версии следствия, преступление было совершенно по корыстным мотивам. 9 мая, около 5 часов утра, мужчина забрался в дом фермеров и расстрелял их из ружья. Погибшие получили огнестрельные ранения в области головы.

Читай также: Украл 828 гривен: суд приговорил к пожизненному сроку рецидивиста

Раскрыть преступление помогли записи с камер наблюдения. Преступника задержали на территории одной из областей. У него изъяли 300 тысяч гривен в национальной и зарубежной валюте. По предварительной информации, из дома фермеров он унес более миллиона гривен.

Злоумышленник показал, где спрятал два охотничьих ружья, из которых были убиты фермеры.

Суд признал подсудимого виновным в разбое, преднамеренном убийстве по корыстным мотивам и незаконном обращении с оружием. Он получил пожизненный срок.

Ранее на Realist.online сообщалось, что парень с аутизмом получил пожизненное за убийство мамы и маленькой сестры