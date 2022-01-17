Вот зачем нужно всегда мыть овощи и фрукты: продавщица в грязных лаптях устроила «дефиле» по продуктовой полке

Продавщица залезла в обуви на прилавок, фото: Telegram

Также стоит напомнить нашим читателям, что на украинские продуктовые магазины систематически жалуются простые граждане. Вне зависимости от города, претензии идентичные: халатность персонала, грязь и невнимательность, а также тараканы и муравьи. Продукция, которая реализуется на полках украинских маркетов также оставляет желать лучшего.

На этот раз событие случилось в Львове. Девушка опубликовала несколько фотографий, на которых показала купленные бананы. Если посмотреть на них незамутненным взором, то кажется что эти фрукты гнилые.

Ранее сообщали, украинцам впаривают обычные яйца под видом «дорогих» — платим за упаковку: «Мутят черти опять».

Как сообщал Знай.ua, украинцы заказали праздничное оливье, но получили что-то странное: плавает в майонезе и волосина в подарок.

Знай.ua писал, украинка купила в супермаркете банан со странными пятнами: неизвестная инфекция из тропической страны.

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