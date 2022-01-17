Вот зачем нужно всегда мыть овощи и фрукты: продавщица в грязных лаптях устроила «дефиле» по продуктовой полке
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Из Харьковской области пришли новости, которые еще раз доказывают тот факт, что после покупки фруктов и овощей в магазине, их необходимо обязательно тщательно промыть. Именно так — каждый раз необходимо мыть, и вы в этом сейчас убедитесь.
В небольшом городке Песочино сотрудница местного супермаркета в обуви залезла прямо на прилавок с продуктами — вот такой «фрэш-перфоманс».
Об этом стало известно благодаря новой публикации Telegram-канала «Народный ревизор».