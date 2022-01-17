Чрезмерная радость собаки едва не стоила бабушке волос (ВИДЕО)

Пострадала и обувь женщины.

Придя в гости к дочери, Шарон Карри очень всех обрадовала, а особенно пса Оскара, который обожает мать своей хозяйки, передает 120.su.

Желая как можно более бурно выразить свой восторг и неистовую любовь, 2-летний лабрадор набросился на бабушку и стал кусать и дёргать её за волосы, собранные в пучок. В какой-то момент жительница Ньюкасла (Англия) даже раскричалась, ведь ей показалось, что сейчас её скальпируют. К счастью, всё закончилось благополучно, и позже сценка, снятая кем-то из присутствующих, показалась бабушке 13-ти внуков очень забавной, так что она милостиво разрешила опубликовать видео в интернете.

Шарон добавила, что не в обиде на пса. Он просто так и не научился проявлять свою любовь более приемлемыми способами — например, в тот же день он не только чуть не лишил её волос, но ещё и пожевал её босоножку.