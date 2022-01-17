Алек Болдуин передал свой мобильный телефон правоохранительным органам

Ордер на обыск устройства был выдан еще 16 декабря.

Американский актер Алек Болдуин, который во время съемок вестерна «Ржавчина» случайно застрелил оператора из Украины Галину Хатчинс, в пятницу, 14 января, передал свой мобильный телефон правоохранительным органам.





Отмечается, что ордер на обыск устройства был выдан еще 16 декабря. Следователи объясняли, что в рамках расследования стрельбы на съемочной площадке планируют пересмотреть отправленные с гаджета текстовые сообщения.

Кроме того, с телефона должны были изъять фотографии и видеозаписи, электронные письма, истории браузеров, данные GPS и т.д.

Почти месяц устройство оставалось у звезды. В минувшие выходные Болдуин объяснил задержку в Instagram, заявив, что хочет обеспечить защиту своих личных сообщений.

«Любое предположение о том, что я не выполняю запросы, приказы или ордера на обыск моего телефона — это чепуха и ложь», — подчеркнул актер, добавив, что вместе с адвокатом придерживался надлежащей процедуры, когда «один штат запрашивает информацию или доказательства у субъекта, живущего в другом штате».

«Это процесс, который требует времени. Они должны указать, чего именно они хотят. Они не могут просто просмотреть ваш телефон и взять ваши фотографии или ваши любовные письма к вашей жене или еще что-нибудь, — добавил он. — Но, конечно, мы на 1000% собираемся придерживаться всего. Нас это вполне устраивает».

Ранее Болдуин рассказал следователям, что перед смертью оператора он переписывался с оружейницей Анной Гутьеррес-Рид. Они обсуждали разные виды оружия. К слову, актер просил пистолет побольше.

Как сообщалось, в американском штате Нью-Мексико 21 октября во время съемок фильма в жанре вестерн «Ржавчина» на ранчо Bonanza Creek Ranch в Санта-Фе актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора из Украины Галину Хатчинс из реквизитного оружия.