Диетолог рассказал, почему сыр нельзя есть каждый день

Сыр особенно полезен зимой, но есть его каждый день нельзя, считает врач-диетолог Андрей Бобровский. В интервью он рассказал, к каким заболеваниям может привести чрезмерное употребление этого продукта.

Люди отводят сыру заметное место в своем рационе. Однако этот молочный продукт не подходит для ежедневного употребления, предупредил кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета Андрей Бобровский. В «необдуманных количествах» сыр может приводить к развитию атеросклероза, гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваний, а также мочекаменной болезни, объяснил он.

«Сыр не является продуктом для ежедневного употребления, поскольку он достаточно калориен, кроме того, он содержит плохие жиры, плохой холестерин», — сказал врач.

В состав многих сортов сыра входит большое количество соли, что тоже представляет угрозу для организма, добавил он. Если человек не готов исключить этот продукт из своего повседневного рациона, ему стоит ограничивать его употребление определенными рамками.

«Верхняя граница употребления сыра без вреда для здоровья — 100-150 граммов в сутки», — уточнил Бобровский.

В умеренном количестве сыр полезен, входящие в его состав белки являются «строительным материалом» для организма и укрепляют иммунитет, продолжил врач.

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