Гороскоп на 17-23 января – что ждет украинцев на этой неделе

Неделя с 17 по 23 января будет богато на астрологические события. На жизнь людей будет влиять полнолуние, а также ретроградное движение Меркурия. Первая половина недели пройдет в хаосе и смешанных чувствах. Ближе к выходным придет ясность в мыслях и стабильность.

Подробнее о том, что готовят звезды, рассказала астролог Анна Карпеева в YouTube.

С понедельника на вторник, наступит полнолуние в знаке Рака. При этом Солнце остается в Козероге. В связи с этим люди могут почувствовать перепады настроения. Это удачное время для того, чтобы избавиться от старых обид и помериться с теми, с кем вы в ссоре. Желательно не принимать решения, основанные на эмоциях. Людям захочется притормозить, остаться дома и уделить время романтике. Есть риск быть обманутым. Поэтому не стоит доверять незнакомцам.

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Во вторник, 18 января, астролог советует быть осторожнее за рулем. Возможно, люди почувствуют замешательство. Будет сложно высказывать свое мнение, добиться взаимопонимания с близкими. Старайтесь не принимать критику на свой счет.

В среду, 19 января, придется столкнуться с действительностью. Люди почувствуют, что им сложно достичь поставленных целей. Ощущение застоя испортит настроение. Но не стоит поддаваться этим чувствам. Продолжайте идти к цели.

В четверг, 20 января, Луна перейдет в знак Девы. Это удачное время для того, чтобы навести в доме порядок, сесть на диету, заняться здоровьем. Важно быть осторожнее, есть риск заболеть из-за переохлаждения или пониженного эмоционального фона.

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В пятницу, 21 января, астролог обещает ясность чувств. День будет очень продуктивным. Готовьтесь к вспышкам новых идей. Их реализацией лучше заняться после 4 февраля.

В субботу, 22 января, есть риск отравиться или переесть. Чтобы обойтись без последствий, лучше контролировать съеденное и выпитое.

В воскресенье, 23 января, резко изменится состояние. У людей появится возможность выйти из «зимней спячки» и перейти к активным действиям.

Ранее на Realist.online сообщалось, что готовит ретроградный Меркурий для разных знаков Зодиака.