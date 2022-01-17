Трагическая история о многодетной одинокой маме после увольнения, потопа, родов и пожара на Рождество

Мать-одиночка Карли Бреслин всего за несколько месяцев столкнулась с рядом ужасных проблем, включая увольнение и бездомность, и теперь собирает деньги, чтобы покрыть свои расходы.

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Мама рассказала, как ее уволили, начались роды и за несколько месяцев затопило квартиру.

Матери-одиночке Карли Бреслин сообщили о ее увольнении после того, как она проработала в одной компании 20 лет, а затем, семь месяцев спустя, ее квартиру затопило из-за проливных дождей, в результате чего она и пятеро ее детей остались без крова.

И пока они ждали переселения, их старая квартира загорелась в канун Рождества, уничтожив то немногое, что у них осталось, вместе с подарками.

Страница GoFundMe, помогающая оплатить ремонт дома, на данный момент собрала 1623 фунта стерлингов из общей суммы в 5000 фунтов стерлингов.

Пожар

Бреслин, бывший арт-директор Tony and Guy, сказала: «Я не могу передать вам, насколько я была напряжена — произошло слишком много всего, что я не могу во всем этом разобраться, это было просто ужасно. В июле у нас были внезапные наводнения, и, должно быть, было много дождя, который просто скапливался на крыше. Он начал стекать по одному из светильников, и потребовалось около трех недель, чтобы он лился отовсюду. Инспекторы сказали нам, что жить там больше небезопасно, поэтому совет разместил нас в гостинице, и сначала я подумала: «Боже мой, я не могу так жить, у меня есть дети, о которых нужно заботиться»».

Семья живет в двух комнатах в отеле в Анхеле, всего в миле от их семейного дома.

Ее мама Трейси сказала, что у семьи было очень сложное время, особенно в преддверии Рождества.

Семья

Мисс Бреслин добавила: «Поскольку мои дети все еще верят в Санту, я решила спрятать их подарки в квартире, потому что хотела, чтобы они были удивлены и хорошо провели день. Подарки сгорели в огне, а те, что удалось спасти, пахли дымом и были покрыты черной копотью».

Напомним, что женщина рассказала, как ее собака ела прозрачную плоть на пляже.